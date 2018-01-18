В Казахстане, в районе поселка Калыбай в Актюбинской области, сгорел пассажирский автобус. В результате возгорания погибли 52 человека, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям при МВД республики.

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«В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь <…> Остальные 52 человека погибли на месте», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана, сообщает Nur.kz. Новостной портал также передает, что трое выживших родом из Казахстана, еще двое — из Узбекистана.

На месте пожара работают спасатели, сотрудники полиции, медики, психологи. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По данным Департамента по Чрезвычайным ситуациям, автобус был перегружен, а причиной пожара могло стать замыкание проводки. По факту проводится досудебное расследование.