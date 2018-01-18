В Казахстане, в районе поселка Калыбай в Актюбинской области, сгорел пассажирский автобус. В результате возгорания погибли 52 человека,
«В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь <…> Остальные 52 человека погибли на месте», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана,
На месте пожара работают спасатели, сотрудники полиции, медики, психологи. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По данным Департамента по Чрезвычайным ситуациям, автобус был перегружен, а