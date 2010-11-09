Сначала мне не хотелось носить обручальное кольцо — по большей части из-за того, что я никогда не носил колец и ничего не понимал в драгоценностях, — но моя жена Кармен на этом настаивала, и я согласился. В конце концов, мне даже стало нравиться обручальное кольцо: оно напоминало мне о новом статусе женатого и «взрослого» человека. Особенно мне нравилось постукивать кольцом о крышу машины, в такт кубинской музыке. Через два месяца после свадьбы мы с Кармен поехали купаться. Когда мы возвращались, я начал постукивать по крыше и понял, что кольца нет. На следующий день, рано утром, пока вода была прозрачной, мы вернулись на пляж. Попытки найти кольцо в воде, которая доходила нам до груди, казались безнадежными, и мы бросили поиски. Через месяц на этом же пляже мы увидели человека в воде с металлоискателем. Кармен решила дать ему наш номер телефона на тот случай, если он найдет кольцо. Он позвонил той же ночью.