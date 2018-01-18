Глава Apple Тим Кук пообещал, что новая версия iOS выйдет в феврале и позволит самостоятельно отключать автоматическое замедление iPhone из-за устаревшей батареи. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

Тим Кук еще раз принес извинения от имени Apple и вновь подчеркнул, что замедление было необходимо, чтобы снизить возможность перезагрузок устройств и продлить срок работы батареи смартфона.

Глава Apple отметил, что при отказе от замедления iPhone пользователь должен понимать риск внезапных перезагрузок, когда старый аккумулятор не в состоянии справиться с максимальными нагрузками.

Обновленная iOS также позволит следить за состоянием батареи, сообщая пользователям о снижении производительности, а также о том, насколько сильно это происходит.

В декабре 2017 года Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS. После этого компания принесла извинения клиентам и снизила стоимость старых аккумуляторов до 29 долларов.

Многие владельцы iPhone теперь намерены судиться с Apple. Иски подали жители США, Франции и Израиля. Самый громкий из них принадлежит жительнице Калифорнии, которая обратилась в суд с требованием взыскать с компании 999999999000 долларов. В России первый иск подали на днях: житель Москвы требует от Apple 777777 в качестве компенсации морального вреда.