20 января 2017 года в должность вступил 45-й президент США Дональд Трамп. На прошедших в ноябре 2016 года выборах миллиардер победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон. С тех пор Трамп не сходит с обложек и первых полос мировых СМИ. «Агент Кремля», «Капитан Хаос», «Дональд-разрушитель»: каким Трампа представляют газеты и журналы.

В декабре 2016 года журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года». За это звание с ним конкурировали президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Эрдоган, основатель Facebook Марк Цукерберг и другие.

В марте журнал Der Spiegel опубликовал на обложке портреты Владимира Путина и Дональда Трампа. Иллюстраторы взяли лицо российского президента, а прическу и брови — главы США. В заголовке в нижней части изображения написано: «Дважды правитель». «Сколько Путина в Трампе?» — говорит надпись под заголовком. Основная статья номера посвящена предполагаемому вмешательству России в американские выборы.

В августе журнал The New Yorker поместил на обложку президента США. На ней Дональд Трамп на лодке, парус которой похож на колпаки участников «Ку-клукс-клана». Так издание отреагировало на события в Шарлотсвилле, где ультраправые активисты устроили акцию протеста. Из-за протестов в городе погибла женщина, не менее 19 человек пострадали.

А The Economist сделал обложку, где Трамп использует колпак Ку-клукс-клана как мегафон.

В январе 2018 года New Yorker показал обложку для нового номера. На ней изображена дыра, из которой виднеется прическа с челкой. Это карикатура на слова Дональда Трампа про мигрантов. Президент США на обсуждении проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, высказал недовольство тем, что администрация стремится принимать иммигрантов из «любой дыры в Африке» (shithole countries).



А на обложке Time за первый месяц 2018 года — портрет американского президента «в огне». Изображение отсылает к книге журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа». В основе книги примерно 200 интервью с Трампом, его ближайшим окружением, сотрудниками администрации, а также личные наблюдения журналиста. Президент остался недоволен книгой, а ее автора назвал «психически больным».

Der Spiegel не отстал от американских коллег и тоже поместил на обложу карикатуру на президента. Художник изобразил Трампа на низшей ступени эволюции.