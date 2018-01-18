Музыкант Бек (Beck) опубликовал на своем YouTube-канале новый клип на песню Fix Me со своего последнего альбома Colors.

Героиней ролика стала звезда инстаграма — японка Маме, а также ее пудели Рику, Гаку и Кво. Съемки прошли в доме Маме в городе Ямагата. Режиссером клипа стал Брук Линдер, снимавший клипы для Nine Inch Nails, Grimes и Wolf Parade.

«В горах Ямагаты происходит нечто по‑настоящему особенное, и нам посчастливилось попасть в мир Маме на два ноябрьских дня. Этот дом — рай на Земле. С одной из собак по имени Кво у меня установилась особая связь: мне кажется, этот пес — реинкарнация моего прадеда… Или что-то в этом роде. Он смотрел прямо мне в душу», — рассказал Rolling Stones режиссер ролика Брук Линдер.

Альбом Colors вышел 13 октября 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила жизни Бека