Музыкант Бек (Beck) опубликовал на своем YouTube-канале новый клип на песню Fix Me со своего последнего альбома Colors.
Героиней ролика стала
«В горах Ямагаты происходит нечто по‑настоящему особенное, и нам посчастливилось попасть в мир Маме на два ноябрьских дня. Этот дом — рай на Земле. С одной из собак по имени Кво у меня установилась особая связь: мне кажется, этот пес — реинкарнация моего прадеда… Или что-то в этом роде. Он смотрел прямо мне в душу», —
Альбом Colors вышел 13 октября 2017 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: