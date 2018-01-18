Артем Коротаев / ТАСС Владимир Мединский

Накануне стало известно, что министерство культуры перенесло прокат «Приключений Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля, уведомив об этом прокатчика, компанию «Вольга», всего за день до премьеры — когда на фильм уже продавались билеты. Также в более поздние сроки выйдет релиз кинокомпании 20th Century Fox «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». «Ведомости» со ссылкой на чиновников объясняют , это было сделано для поддержки отечественных картин «Движение вверх» и «Скиф».

Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала решение минкульта, назвав его «грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий». В обращении содержится и прямая критика министра Владимира Мединского: деятели кино считают, что его работа на этом посту «наносит вред развитию российской киноиндустрии». «Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры. Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино!», — говорится в заявлении.

Авторы письма просят премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на «последовательное и чрезмерное усиление административного госрегулирования» кино в последние годы. Также они просят ФАС дать правовую оценку «сложившейся практике беспрецедентного вмешательства» чиновников минкульта в деятельность коммерческих компаний.

Сам Мединский считает, что кинопрокатчики оперируют не фактами, а «абстрактными криками о цензуре». По его словам , киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 миллиардов рублей, а производство кино в стране увеличилось на 120%. «У нас кого ни тронь — все начинают орать о цензуре. Мы будем делать все в интересах отрасли, российского кино, но не в интересах Голливуда», — заявил министр.

По мнению экс-гендиректора «Формулы кино» Юрия Кириллова, перенос проката двух иностранных фильмов в январе можно считать официальными похоронами российского кинопроката: «С отменой двух крупнейших иностранных релизов месяца кинопрокат понесёт убытки, которые трудно оценить. Кинопрокат, по моему твёрдому убеждению, — всё! Тенденции будут только нарастать, и теперь те акционеры, кто уже успел продать и уйти в кэш, пьют Шампанское. Кто остался, и я с ними заодно, сегодня выпьют за упокой. Водки. Молча, не чокаясь».