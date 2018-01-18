Французская актриса Брижит Бардо раскритиковала движение против сексуального насилия #MeToo, передает издание Independent.

Бардо посчитала «лицемерным» поведение актрис, которые заявили о домогательствах, а большую часть их историй — «нелепыми и неинтересными».

«Многие из них флиртовали с продюсерами, чтобы получить роль. Затем, чтобы привлечь к себе внимание, они начали жаловаться, что стали жертвами домогательств. В реальности же это скорее сыграло против них, нежели принесло выгоду», — заявила актриса.

Бардо отметила, что, несмотря на статус «секс-символа», она никогда не становилась жертвой домогательств или сексуального насилия. Наоборот, ей нравилось получать внимание и комплименты в свой адрес. «Я считала очаровательным, когда мне говорили, что я красивая и у меня милый маленький зад. Подобные комплименты прекрасны», — добавила 83-летняя актриса.

9 января сто известных француженок подписали открытое письмо в поддержку права мужчин приставать к женщинам. Заявление было опубликовано в газете Le Monde. «Изнасилование — это преступление. Но настойчивое или неуклюжее приставание — это не преступление, а галантность — не агрессивный мачизм», — говорится в тексте письма.

Позднее Катрин Денев, которая подписала письмо, извинилась перед жертвами сексуального насилия и уточнила, что не оправдывает насильников и неуважительное отношение мужчин, но от своих взглядов не отказывается. «Да, мне нравится свобода. Мне не нравится эта черта нашего времени, когда каждый думает, что имеет право судить, выносить вердикт, порицать», — сказала она.