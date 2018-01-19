Прошел год после инаугурации президента США Дональда Трампа, за это время он успел побывать для России и лучшим другом, и злейшим врагом. Оценки могли меняться по несколько раз за месяц. Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Перцев проследил за сменой риторики первых лиц и официального российского ТВ в адрес Трампа.

Мужик со своим путем

Сюжеты о кампании по выборам президента США в 2017 году открывали большинство выпусков российских теленовостей. Фамилия Трамп — до того мало кому из россиян знакомая — стала почти родной: кандидата в президенты от республиканцев показывали с лучшей стороны, зрители сопереживали простому американскому бизнесмену, против которого боролись американские элиты. Не знаю как в Америке, а в России Трамп стал по‑настоящему народным кандидатом.

В день голосования я был в США и наблюдал, как проходят выборы. Большинство местных экспертов были уверены, что все россияне поддерживают Трампа, шутили, что на недавно прошедший Хэллоуин наряжались в русских хакеров и русских троллей. Официальные российские лица результату Трампа обрадовались. Например, президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 2017 заявил, что американцы поддержали «традиционные ценности». К своей инаугурации Трамп подходил на патриотическом подъеме, правда, не в Америке, а в России.

В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым (по рейтингам — самой популярной новостной передаче в России) инаугурации американского президента была посвящена чуть ли не половина общего времени. Ведущий высказывался о Дональде Трампе только положительно — Киселев обратил внимание, что вступивший в должность глава США поблагодарил «народы мира».

«Владимир Путин, небось, ответил бы ему: «Пожалуйста». Или даже по‑английски: «My pleasure». И имел на то основания. Наверное, не было ни одного народа мира, который с таким интересом следил за Трампом, мы не просто следили, а доброжелательно, и даже в массе своей болели за Трампа», — убеждал Дмитрий Киселев.

Трамп удостоился от него похвалы за выбор песни для танца с супругой на церемонии инаугурации: это была My Way Фрэнка Синатры. «Он (Трамп) пойдет своим путем», — сделал вывод Киселев. Одобрение ведущего заслужило и удаление с сайта Белого дома по требованию Трампа раздела о правах ЛГБТ.

«Трамп блестяще определил свой приоритет. Он, как у нас говорят, — мужик», — выдал Киселев.

В январе 2017 года срок президента Трампа связывался в официальной информационной картине с неизбежным улучшением отношением Москвы и Вашингтона: при Ельцине был друг Билл, а сейчас появился друг Дональд, настоящий мужик, который не свернет с выбранного им пути. Трамп выглядел безоговорочным победителем старой американской элиты: в сюжете об инаугурации в качестве ее представителей были выведены экс-президент Барак Обама и его жена, недовольное выражение их лиц корреспондент особо подчеркнул.

Еще в начале марта отзывы о Трампе были такими же положительными, но основным их мотивом стали проблемы президента США, которого стали атаковать все кому не лень: от СМИ до звезд Голливуда. Эта позиция заодно и объясняла зрителю, почему же Трамп, которого до этого называли «настоящим мужиком» и «надеждой России», до сих пор не спешит в наши крепкие объятия.

«Мы наблюдаем в США гигантскую схватку — олигархическая пресса против президента США и его новой администрации. Непримиримые радикальные либералы де-факто не признают результаты президентских выборов и изо всех сил раскачивают лодку», — указывал в начале марта прошлого года зрителям Дмитрий Киселев.

Киселев: «Конечно же, в проект вкачиваются деньги, и на свержение Трампа работают политтехнологи».

Глупый шериф

В конце марта началась другая риторика — американская авиация нанесла удар по позициям сирийской армии после того, как Дональд Трамп посмотрел видео химической атаки, которую якобы организовали войска президента Сирии Башара Асада. «Принципиально новый поворот на севере Сирии, американцы меняют там не то что тактику, стратегию. Это Трамп. Сейчас Америка решает расчленить страну», — заявляет Дмитрий Киселев. Надежда России быстро превращается в темного агрессора.

«Президент США Трамп тут же лично принимает решение о мгновенной военной агрессии и убийстве людей, прикрываясь лишь страхами и подозрениями. Действия прямо по правилу для шерифов, сформулированному американским писателем, классиком детективного жанра Эрлом Гарднером: сначала стреляй, потом задавай вопросы. Если же в масштабах планеты, то так могут действовать лишь неофиты международной политики», — констатировал Дмитрий Киселев.

Так настоящий мужик, который способен диктовать свои правила, превратился в недалекого шерифа, который сначала делает, а потом думает. В этом направлении образ Трампа подавался до лета, но потом в нем стали проглядывать дружеские черты, постепенно их становилось все больше — готовилась встреча Владимира Путина и президента США в рамках саммита большой двадцатки.

«Люди на всей планете ждали этой встречи и болели за хороший результат. Путин был приветлив, хотя и сдержан, что касается Трампа то создавалось впечатление, что вырвался из сумасшедшего дома, в тылу осталась безумная кампания против России», — описывал встречу Дмитрий Киселев. По словам самого Путина, «Трамп конкретный абсолютно».

Путин: «Быстро отвечает на вопросы, на новые дискуссии. Если будем строить отношения, как шла беседа вчера, то хотя бы частично сможем восстановить тот уровень отношений, который нам нужен».

Беспомощный слабак

В августе Владимир Соловьев в своей программе «Вечер» уже называет Трампа «беспомощным»: «Президент подписывает закон об антироссийских санкциях, с которым не согласен». Примерно с этого времени эпитеты, связанные со словом «слабость», намертво приклеиваются к американскому президенту в российском национальном дискурсе. Полярности восприятия Трампа при этом могут меняться. Он может заслуживать положительных оценок в случае критики своих политических противников, Евросоюза, Палестины, американских СМИ — при этом автор сюжета или ведущий программы ненавязчиво подчеркнут, что со своими оппонентами Трамп все равно не сладит. Если Трамп атакует союзников России — Венесуэлу, Сирию или Северную Корею, его осуждают, причем с достаточно унизительным оттенком.

«США довели до того, что ядерная война вокруг Северной Кореи может начаться в любой момент, в то время как президент Трамп в улаживании проблемы оказался совершенно неэффективен. Кроме угроз, оскорблений и односторонних санкций у него, как оказывается, ничего нет. Прежде всего, нет как таковой дипломатии, основа которой — переговоры», — констатировал в октябре Дмитрий Киселев.

В передаче Владимира Соловьева случился диалог между ведущим и депутатом Госдумы Вячеславом Никоновым. «Весь мир в ужасе, что Трамп имеет в виду», — высказался по поводу очередных заявление президента США по поводу Северной Кореи Соловьев.

«Он гарант мира и стабильности, потому что не реализовал ни одной угрозы», — с улыбкой утешил его Никонов.

В декабре новый образ Трампа уже выкристализовался — это импульсивный, но слабый человек, который очень много говорит, но ничего не делает: с противниками не справился, на друзей России нападает. На фоне Трампа в российской повестке даже Ким Чен Ын — «зрелый политик».

«Пока президент США Дональд Трамп упражнялся в Twitter, выдумывая все более оскорбительные обзывалки для северокорейского лидера, пока он грозил в своих речах то уничтожить полностью Северную Корею, то совершить с ней нечто такое, чего еще не было никогда, Ким Чен Ын последовательно наращивал мощь своих ракетно-ядерных сил. В ответ Дональд Трамп смог лишь обозвать Ким Чен Ына «больным щенком», — объяснил суть момента Дмитрий Киселев.

На новогодних каникулах спасением для российских теленовостей во время информационного затишья стала книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулффа. Автор утверждает, что интеллектуальные данные и психическое состояние Трампа не позволяют ему работать президентом. С одной стороны, это событие было подано в общей канве — Трампа травят и мешают ему работать. С другой — отбор кадров с самим американским президентом, его реакцией на обвинения наводил на мысли: может, с Трампом действительно не все в порядке?

Ретроспектива новостных и аналитических программ доказывает, что ровно за год Дональд Трамп превратился из друга России, «настоящего мужика», который идет своим путем, в слабака, который разбрасывается словами и угрозами, но к счастью не может их реализовать. Фразу «Трамп наш!» уже никто не вспоминает.