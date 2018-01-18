20 января на концерте Оксимирона в Омске выступит американский рэпер Дизастер. Об этом Оксимирон сообщил в своем твиттере. Дизастер тоже анонсировал событие.

Бывшие баттл-соперники впервые официально заявили о совместном концерте. В декабре Дизастер неожиданно зачитал рэп на концерте Оксимирона в Киеве, однако в программе его тогда не упоминали.

Из концертных новостей:



Товарищ @MRDIZASTER пригоняет к нам на днях в Питер записываться, так что я решил заодно взять его с собой в Омск на субботний концерт — на этот раз не нежданчиком, как в Киеве, а в качестве заявленного гостя.



Билеты все там же: https://t.co/NElSz00VTx pic.twitter.com/Vgs9gAdqSO — Oxxxymiron (@norimyxxxo) January 17, 2018

В октябре 2017 года прошел баттл между Дизастером и Оксимироном на американской площадке King of the Dot. Поединок был дружественный, победителей не было, однако атмосфера была напряженная: в баттле много раз упоминали политику, в том числе были затронуты русско-американские отношения.