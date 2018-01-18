20 января на концерте Оксимирона в Омске выступит американский рэпер Дизастер. Об этом Оксимирон сообщил в своем твиттере. Дизастер тоже анонсировал событие.

Послушайте Flower of the Universe. Эту песню Шаде выпустила впервые за 7 лет
Далее Послушайте Flower of the Universe. Эту песню Шаде выпустила впервые за 7 лет
Моби выпустил новый альбом Everything Was Beautiful and Nothing Hurt
Далее Моби выпустил новый альбом Everything Was Beautiful and Nothing Hurt

Бывшие баттл-соперники впервые официально заявили о совместном концерте. В декабре Дизастер неожиданно зачитал рэп на концерте Оксимирона в Киеве, однако в программе его тогда не упоминали.

В октябре 2017 года прошел баттл между Дизастером и Оксимироном на американской площадке King of the Dot. Поединок был дружественный, победителей не было, однако атмосфера была напряженная: в баттле много раз упоминали политику, в том числе были затронуты русско-американские отношения.