20 января на
Бывшие баттл-соперники впервые официально заявили о совместном концерте. В декабре Дизастер неожиданно
Из концертных новостей:— Oxxxymiron (@norimyxxxo)
Товарищ
@MRDIZASTERпригоняет к нам на днях в Питер записываться, так что я решил заодно взять его с собой в Омск на субботний концерт — на этот раз не нежданчиком, как в Киеве, а в качестве заявленного гостя.
Билеты все там же:
https://t.co/NElSz00VTx pic.twitter.com/Vgs9gAdqSO January 17, 2018
В октябре 2017 года прошел баттл между Дизастером и Оксимироном на американской площадке King of the Dot. Поединок был дружественный, победителей не было, однако атмосфера была напряженная: в баттле много раз упоминали политику, в том числе были затронуты русско-американские отношения.