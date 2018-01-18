Финн Вулфард, прославившийся ролью Майка в сериале «Очень странные дела», снимется в адаптации романа «Щегол» американской писательницы Донны Тартт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета книги — Тео Декер (Энсел Эльгорт, которого можно увидеть в фильме «Малыш на драйве»), чья мать гибнет при взрыве в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Финн Вулфард сыграет лучшего друга Декера — сына русского эмигранта Бориса Павликовского, который познакомит главного героя с миром алкоголя и наркотиков.

Созданием экранизации займутся кинокомпании Warner Bros. и Amazon Studios. Режиссером фильма выступит Джон Краули («Бруклин», «Настоящий детектив»). Сценарий напишет Питер Строхан («Фрэнк»). В съемках также примут участие Сара Полсон и Джеффри Райт. Премьера ленты намечена на конец 2019 года.

«Щегол» был опубликован в 2013 году и стал лауреатом множества премий, включая Пулитцеровскую. Роман назван в честь картины голландского художника Карела Фабрициуса, вокруг которой выстраивается судьба Тео Декера.

Финн Вулфхард также занимается развитием музыкальной карьеры. Вместе со своей собственной рок-группой Calpurnia недавно он исполнил на концерте в Нью-Йорке трек «Here She Comes Now» группы Velvet Underground и другие легендарные композиции.