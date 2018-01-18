Компания Zasport опубликовала в своем инстаграме эскизы формы, в которой российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Основные цвета новой коллекции — серый, красный и белый.

Значительно изменить внешний облик формы пришлось из-за того, что сборную России не допустили до Олимпиады из-за допингового скандала. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральным статусе. Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, на новой форме не должно быть национальной символики — герба и флага. Что касается расцветки формы, разрешено использовать только два цвета российского флага, а название страны надо заменить на Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»).

Раньше олимпийская форма выглядела так.

Презентация экипировки Олимпийской команды России. #ZASPORT A post shared by ZASPORT (@zasport) on Nov 30, 2017 at 1:51am PST