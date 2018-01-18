Ранним утром во вторник в доме семьи Буш из штата Айдахо обрушился пол гаража. Под ним семья обнаружила потайную комнату, о которой ничего не знал ни агент по недвижимости, ни городская администрация, пишет The Mirror.

Семья приобрела этот дом два года назад. Внутри тайной комнаты нашлись полки, женская сумка, детские игрушки, кудрявый парик и старые письма. Буш предполагают, что помещение могло служить бомбоубежищем.

«Наш дом был построен в 50-х годах и задумывался как одноэтажное здание с подвальным помещением. Затем, в 70-е, кто-то переделал его, добавив второй этаж», — рассказала местным новостям Бриттани Буш.

Приехавший на место происшествия инженер заявил, что толщина цемента в комнате составляет всего 5 сантиметров, так что есть вероятность, что под ней находится еще одна. Сейчас Буш намерены откопать и ее. Они надеются, что не обнаружат там ничего пугающего.

«Страховой агент и инженер сказали не тревожиться, если мы найдем там тело. Мы надеемся, его там нет, в противном случае мы позвоним в полицию», — отметила Бриттани.