Ранним утром во вторник в доме семьи Буш из штата Айдахо обрушился пол гаража. Под ним семья обнаружила потайную комнату, о которой ничего не знал ни агент по недвижимости, ни городская администрация,
Семья приобрела этот дом два года назад. Внутри тайной комнаты нашлись полки, женская сумка, детские игрушки, кудрявый парик и старые письма. Буш предполагают, что помещение могло служить бомбоубежищем.
«Наш дом был построен в 50-х годах и задумывался как одноэтажное здание с подвальным помещением. Затем, в 70-е, кто-то переделал его, добавив второй этаж», —
Приехавший на место происшествия инженер заявил, что толщина цемента в комнате составляет всего 5 сантиметров, так что есть вероятность, что под ней находится еще одна. Сейчас Буш намерены откопать и ее. Они надеются, что не обнаружат там ничего пугающего.
«Страховой агент и инженер сказали не тревожиться, если мы найдем там тело. Мы надеемся, его там нет, в противном случае мы позвоним в полицию», — отметила Бриттани.