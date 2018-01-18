Mike Segar / Reuters

300-страничная книга «Огонь и ярость» представляет собой подробную хронику первого года президентства Дональда Трампа — со всеми его скандалами, слухами и подковерными интригами. Президент США представлен в ней как некомпетентный лидер, неспособный подолгу фокусировать внимание на политических вопросах, а его администрация — как группка ненавидящих друг друга людей, каждый из которых пытается пролоббировать собственные интересы. Автор «Огня и ярости» — 64-летний журналист Майкл Вулфф, сотрудничавший с самыми разными изданиями — от USA Today до The Hollywood Reporter и Vanity Fair. Он утверждает, что во время работы над книгой провел более 200 интервью и неоднократно присутствовал на совещаниях в Белом доме. Достоверность описываемых в «Огне и ярости» событий ставится под сомнение (причем самим же автором ), однако это не помешало ей сразу же стать бестселлером в США. Обозреватель Esquire Иван Филиппов пересказывает содержание книги и рассуждает, получится ли из нее новый «Карточный домик».

Компания Endeavor Content приобрела права на телеадаптацию книги Майкла Вулффа «Огонь и Ярость», которая рассказывает о первых месяцах жизни Трампа в Белом доме. Купила за дорого — по данным Hollywood Reporter , это была «семизначная сумма». Новости, по сути, в этом нет: странно было бы, если бы не купили. Скорее всего, битва за права началась еще до того, как «Огонь и ярость» появилась в магазинах — давно в Америке не выходило книги, которая бы вызывала такой интерес. И тут есть о чем рассуждать.

Если вы не читали книгу, то расскажем вкратце. Во‑первых, она не совсем про Трампа: президент, конечно, там есть, но в первую очередь как некая гигантская фигура на заднем плане, периодически входящая в кадр, чтобы произнести очередной безумный монолог. Главное в «Огне и ярости» — это подковерная война за то, кто будет на президента влиять.

У Трампа, пишет Вулфф, есть одна важная, можно сказать, фундаментальная особенность: он ничего не запоминает и не имеет четкой точки зрения практически ни по одному вопросу — его позиция всегда зависит исключительно от того, с кем он поговорил в последнюю очередь и чей совет он еще не успел забыть. Собственно, эта мысль и является у Вулффа основополагающей: в Белом доме сразу после инаугурации началась война не на жизнь, а на смерть между тремя главными героями — главой администрации Райнсом Прибусом (отправлен в отставку в конце июля 2017 года. — Esquire), серым кардиналом и главным идеологом «трампизма» Стивом Бэнноном (покинул команду Трампа в августа 2017-го. — Esquire) и зятем Трампа, молодым амбициозным миллиардером Джаредом Кушнером (он воевал вдвоем с женой Иванкой и их блок в книге называется «Джаванка»).

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Каждый из этих персонажей олицетворяет часть американского общества и, скажем так, воплощает их чаяния и надежды. Прибус — это старая республиканская гвардия; его задачей было вернуть Трампа с хребтов безумия обратно в реальность и убедить его хотя бы иногда соотносить свои заявления с позицией партии. Бэннон — вечный неудачник, неожиданно ставший самым влиятельным политиком Америки, главный идеолог «новых правых»; он ставил перед собой две задачи: во‑первых, выполнить самые упоротые обещания, которые дал Трамп во время кампании (в первую очередь с помощью президентских указов, чтобы избежать обсуждения в Сенате и Конгрессе), во‑вторых — максимально потроллить либералов. Для него вторая часть — троллить интеллектуальную элиту и журналистов — была отдельным удовольствием. И, наконец, Кушнер, у которого тоже две задачи: во‑первых, он глубоко закомлексованный мальчик и ему надо добиться уважения взрослых дядек, во‑вторых, он хочет развернуть родственника лицом к бизнесу. Именно Кушнер тащит главных бизнесменов Америки — от Илона Маска до шефа Goldman Sachs — в Белый дом.

В книге все трое люто друг друга ненавидят и пытаются скинуть. Они воюют за место у тела Трампа, причем самыми разнообразными способами — от классического корпоративного саботажа (не предупредить противника о важной встрече или важном принятом решении) до бесконечных утечек в прессу.

Над всем этим возвышаются американские siloviki — ФБР, ЦРУ, АНБ и Департамент Юстиции, которые Трампа презирают, ненавидят и мечтают не только убрать от управления страной, но и, желательно, посадить.

Ну, и сам Трамп. Его не много, но он есть и он могуч. Он понимает, что за свара происходит вокруг него, и этим наслаждается. При этом слушать никого он не хочет, публично унижает всех и каждого — ну и вообще, он Трамп.

При этом в книге есть любопытный и особенно интересный для нас нюанс. Автор не верит в существование «русского следа». То есть он допускает, что по глупости, недосмотру и массовому идиотизму ряд участников предвыборной кампании Трампа могли и лишнего наговорить, и денег взять у неправильных людей, но именно заговора — с коварным ФСБ и могущественным Путиным — он не видит. Очень интересно, как с этим нюансом обойдутся будущие авторы сериала и не упростят ли они эту часть истории в угоду, скажем так, политической коньюктуре.

Ну и, наконец, самое интересное — это кастинг. И у Трампа, и у Бэннона уже есть «свои» актеры. Алек Болдуин последние несколько лет феерически исполняет Трампа для комедийного шоу Saturday Night Life, а Бэннона буквально на днях ужасно остроумно и точно для другого комедийного шоу сыграл Билл Мюррей . Позовут ли их теперь в сериал? Не уверен. У Болдуина слишком сильный комедийный образ, чтобы тащить его в мрачную драму, а Мюррей… На него можно, конечно, надеяться, хотя я вот не уверен.

В любом случае, точно будет круто и интересно. Проект «Огонь и ярость» уже выглядит как идеальный политический сериал, по сравнению с которым «Карточный домик» покажется зрителю наивной идеалистической ванилькой.