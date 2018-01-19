Как рассказал Федор Бондарчук Esquire, его кинокомпания Art Pictures Studio и Министерство культуры договорились о прокате «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Картина выйдет в изначально намеченный срок — 25 января.

«Продюсерам кинокомпании Art Pictures Studio и Министерству культуры РФ удалось построить конструктивный диалог и достичь взаимопонимания в соблюдении договоренностей по прокату зарубежного релиза «Бегущий в лабиринте» и российских релизов. Это вселяет уверенность в том, что и в будущем — без кардинальных мер и преждевременных выводов — всегда можно договориться и подтвердить свою позицию на рынке как прокатным компаниям, так и производителям зрительского кино», — сказал Бондарчук.

17 января Министерство культуры перенесло прокат картины «Приключения Паддингтона 2» всего за день до премьеры — когда на фильм уже продавались билеты. Тогда же стало известно, что в более поздние сроки выйдет релиз кинокомпании 20th Century Fox «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: дату премьеры предложили сдвинуть с 25 января на 1 февраля. «Ведомости» со ссылкой на чиновников объяснили , что это было сделано для поддержки отечественных картин «Движение вверх» и «Скиф».

Реакция последовала незамедлительно. 18 января Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с критикой решения Минкульта, назвав его «грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий». В их обращении содержится и прямая критика министра Владимира Мединского: деятели кино считают, что его работа на этом посту «наносит вред развитию российской киноиндустрии».