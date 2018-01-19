В поселке Сосновый бор города Улан-Удэ произошло нападение на школу № 5. В результате инцидента пострадали шесть учеников и учительница. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина.

В 9 часов утра по местному времени ученик девятого класса зашел в класс, поджег коктейль Молотова и бросил его в учителя, после чего напал на других учеников с топором.

«Я вела урок, открылась дверь и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там все пылало. У меня просто… я уже истекала кровью. Ну, так вот», — приводит Telegram-канал Mash слова пострадавшей при нападении учительницы русского языка Ирины Леонидовны.

По данным ТАСС, после инцидента трое находятся в тяжелом состоянии. «Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности», — сказал министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

Нападавший уже задержан и находится в больнице после попытки суицида. Известно, что нападение он совершил в одиночку, однако есть вероятность, что у него были сообщники, нападение на класс готовилось заранее, а некоторые дети могли знать о плане. Infpol пишет , что по словам мамы одной из учениц школы № 5, к ее дочери накануне подошел ученик старших классов и предупредил: «Не приходи завтра в школу — будет мясо».

Сейчас выясняются мотивы и обстоятельства преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Как передает «Интерфакс», СКР также сообщил о возбуждении уголовного дела по еще одной статье — халатность.

В начале недели подобный инцидент произошел в Перми. 15 января двое подростков нанесли ножевые ранения ученикам и учительнице школы №127. В результате были госпитализированы 12 человек. Нападавшие задержаны и арестованы на два месяца.