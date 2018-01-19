В поселке Сосновый бор города Улан-Удэ произошло нападение на школу № 5. В результате инцидента пострадали шесть учеников и учительница. Об этом
В 9 часов утра по местному времени ученик девятого класса зашел в класс, поджег коктейль Молотова и бросил его в учителя, после чего напал на других учеников с топором.
«Я вела урок, открылась дверь и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там все пылало. У меня просто… я уже истекала кровью. Ну, так вот», — приводит Telegram-канал
По данным ТАСС, после инцидента трое находятся в тяжелом состоянии. «Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности», —
Нападавший уже задержан и находится в больнице после попытки суицида. Известно, что нападение он совершил в одиночку, однако есть вероятность, что у него были сообщники, нападение на класс готовилось заранее, а некоторые дети могли знать о плане. Infpol
Сейчас выясняются мотивы и обстоятельства преступления. По факту произошедшего
В начале недели подобный инцидент произошел в Перми. 15 января двое подростков нанесли ножевые ранения ученикам и учительнице школы №127. В результате были госпитализированы 12 человек. Нападавшие задержаны и арестованы на два месяца.