В сети появились ролики, снятые российскими студентами в поддержку курсантов Ульяновского летного училища, которые оказались в центре скандала из-за пародии на Satisfaction Бенни Бенасси, где они снялись в нижнем белье и форменных фуражках.
Одними из первых поддержали курсантов студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области.
Также в сети появилось видео, сделанное, предположительно, в Академии гражданской защиты МЧС.
Во флешмобе приняли участие студенты мореходного училища. Видео опубликовано с подписью «передаем эстафету училищам РЖД».
Курсанты суворовского училища немного изменили сюжет.
К акции присоединились и девушки. Студентки-медики танцуют в белых халатах в поддержку ребят.
Свою версию пародии также сняли и студентки Рязановского сельскохозяйственного техникума.
Cолдатки Армии Обороны Израиля тоже станцевали в поддержку ульяновских курсантов и передали им привет.
Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил руководство института гражданской авиации не отчислять первокурсников. По его мнению, такая мера «точно не добавит им патриотизма и воспитания», однако курсанты должны понести справедливое наказание, соразмерное поступку. «Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения», — подчеркнул Морозов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сергей Минаев о скандале вокруг курсантов летного училища Росавиации