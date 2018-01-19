В сети появились ролики, снятые российскими студентами в поддержку курсантов Ульяновского летного училища, которые оказались в центре скандала из-за пародии на Satisfaction Бенни Бенасси, где они снялись в нижнем белье и форменных фуражках.

Одними из первых поддержали курсантов студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области.

Также в сети появилось видео, сделанное, предположительно, в Академии гражданской защиты МЧС.

Во флешмобе приняли участие студенты мореходного училища. Видео опубликовано с подписью «передаем эстафету училищам РЖД».

Курсанты суворовского училища немного изменили сюжет.

К акции присоединились и девушки. Студентки-медики танцуют в белых халатах в поддержку ребят.

Свою версию пародии также сняли и студентки Рязановского сельскохозяйственного техникума.

Cолдатки Армии Обороны Израиля тоже станцевали в поддержку ульяновских курсантов и передали им привет.

Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил руководство института гражданской авиации не отчислять первокурсников. По его мнению, такая мера «точно не добавит им патриотизма и воспитания», однако курсанты должны понести справедливое наказание, соразмерное поступку. «Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последс­твиях своих поступко­в. Парни должны поня­ть: форма всегда нак­ладывает дополнитель­ную ответственность и определенные нормы поведения», — подчеркнул Морозов.

Скандальное видео c полуголыми курсантами появилось в интернете 16 января. В Росавиации заявили, что ко всем участникам этого «безнравственного эпизода» примут «самые жесткие дисциплинарные меры». Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов назвал это видео «глумлением над отраслью» и сравнил его с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. Тем временем на сайте Change.org уже появилась петиция в поддержку ребят. В ней говорится, что «видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста».

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