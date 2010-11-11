Чемпионы в паре Бубба и Джон Кизер-младший из The American Dream Team
Майк Таунсенд по прозвищу «Безжалостный», Альберт Кизер, «Лиловый» Джо, Альберто Саласар, Алан Уайт и Алан Вернор по прозвищу «Бесподобный»
Ученики тренера Кларенса Кейта, который воспитал три поколения рестлеров
Джон Кизер-старший у себя дома в маске своего кумира — рестлера Mr. Wrestling ll
«Бесподобный» Алан Вернор
«Бесподобный» Алан Вернор
Рестлеры и болельщица
Джейми Дин
Джоуи Фанк
Рестлер по прозвищу «Больной»
Судья
Джон Кизер использует запрещенный прием, пока его менеджер отвлекает судью
Художественное оформление здания Христианской Федерации Рестлинга, округ Мюррей, штат Джорджия
«Любимец публики» Джон Кизер получает от судьи предупреждение
Билли после боя
«Белый Рыцарь»