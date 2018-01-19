Что произошло
О нападении на школу №5 в поселке Сосновый бор города Улан-Удэ стало известно в пятницу утром, 19 января. Девятиклассник зашел в класс, где шло занятие по русскому языку и литературе, и бросил бутылку с зажигательной смесью. Начался пожар, учащиеся в панике стали выбегать из класса. В этот момент школьник начал бить их топором, нанося удары по спине, голове и лицу. При этом пострадала учительница, которая пыталась защитить детей.
В больницу были госпитализированы семь человек, включая нападавшего — он несколько раз ударил себя ножом и пытался выпрыгнуть из окна. По данным РИА новости, одна из девочек находится в очень тяжелом состоянии — у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Остальные получили рубленые и колотые раны.
Это второй за неделю случай жестокого нападения в школе. 15 января двое 16-летних подростков нанесли множественные ножевые ранения ученикам школы №127 в Перми (детям было от 10 до 12 лет) и учительнице. Пострадали 15 человек, 12 из них попали в больницу. После нападения подростки пытались убить друг друга.
Что известно о нападавшем
Ему 15 лет, он ученик 9 класса. Одна из школьниц
Два одноклассника нападавшего
Мотивы и версии
Мотив школьника неизвестен. По одной из версий, это была месть за плохую оценку в четверти по русскому языку, которая грозила ему недопуском на экзамен.
По другой, подросток может быть связан с «группировкой АУЕ». Об этом радиостанции «Говорит Москва»
«АУЕ», или «Арестантский уклад един», — это предположительно существующее в России неформальное объединение, которое занимается насаждением уголовной идеологии в школах и интернатах. Ему посвящено
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
По
Некоторые школьники знали о нападении заранее
По словам мамы одной из учениц школы № 5, к ее дочери накануне подошел ученик старших классов и