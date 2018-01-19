Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия

Что произошло

О нападении на школу №5 в поселке Сосновый бор города Улан-Удэ стало известно в пятницу утром, 19 января. Девятиклассник зашел в класс, где шло занятие по русскому языку и литературе, и бросил бутылку с зажигательной смесью. Начался пожар, учащиеся в панике стали выбегать из класса. В этот момент школьник начал бить их топором, нанося удары по спине, голове и лицу. При этом пострадала учительница, которая пыталась защитить детей.

В больницу были госпитализированы семь человек, включая нападавшего — он несколько раз ударил себя ножом и пытался выпрыгнуть из окна. По данным РИА новости, одна из девочек находится в очень тяжелом состоянии — у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Остальные получили рубленые и колотые раны.

Это второй за неделю случай жестокого нападения в школе. 15 января двое 16-летних подростков нанесли множественные ножевые ранения ученикам школы №127 в Перми (детям было от 10 до 12 лет) и учительнице. Пострадали 15 человек, 12 из них попали в больницу. После нападения подростки пытались убить друг друга.

Что известно о нападавшем

Ему 15 лет, он ученик 9 класса. Одна из школьниц рассказала «Комсомольской правде» , что отец подростка служит в бригаде ВДВ в звании майора, а сам юноша был тихоней, «склонным к нацизму».

Два одноклассника нападавшего рассказали РБК , что он придерживался националистических взглядов, «пил-курил и вел разгульный образ жизни, ненавидел всех и в подписках во «ВКонтакте» у него была всякая нечисть про маньяков и нацистов».

Мотивы и версии

Мотив школьника неизвестен. По одной из версий, это была месть за плохую оценку в четверти по русскому языку, которая грозила ему недопуском на экзамен.

По другой, подросток может быть связан с «группировкой АУЕ». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала мама одного из школьников. «Охрана в школе полностью отсутствует. Есть группировка в школе АУЕ. Мы поднимали неоднократно этот вопрос перед администрацией о том, что это АУЕ до добра не доведёт. Буквально за два дня мы проводили собрание с 11 и 10 классом. Они остались неаттестованными на второй год», — заявила женщина.

«АУЕ», или «Арестантский уклад един», — это предположительно существующее в России неформальное объединение, которое занимается насаждением уголовной идеологии в школах и интернатах. Ему посвящено расследование «Новой газеты» , в котором приводится подробная хроника происшествий, связанных с тематикой АУЕ, а также данные члена совета по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой. Лантратова утверждает, что АУЕ действует в 18 регионах, в том числе в Бурятии. «Существует большое количество групп с лозунгами «Смерть — легавым, жизнь — ворам», с количеством подписчиков от 85 тыс. до 800 тыс. Это дети и подростки. <…> очень качественные видеоматериалы, это записанные саундтреки, это записанные песни и сувенирная продукция, которая производится в этих группах, что дает нам понимание, что за этим стоят очень большие деньги и заинтересованные люди», — утверждает она.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил , что подросток из Улан-Удэ состоял в «закрытой группе» в социальных сетях, и сравнил ЧП с игрой «синий кит», которая распространялась через сообщества в интернете. «Самое главное — понять мотивы. Если мы поймем мотивы, то мы можем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, хотя это следствие покажет, что есть организатор этого дела. Случай-то не единичный, получается», — отметил полпред.

По данным Интерфакса , подростка из Бурятии проверят на приверженность тюремной субкультуре. Кроме того, власти сейчас исследуют возможную взаимосвязь вооруженных нападений в Улан-Уде, Перми и Челябинской области, где 17 января в одной из школ ученик девятого класса ударил одноклассника ножом из-за конфликта на перемене.

Некоторые школьники знали о нападении заранее

По словам мамы одной из учениц школы № 5, к ее дочери накануне подошел ученик старших классов и предупредил: «Не приходи завтра в школу — будет мясо».