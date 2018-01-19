Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ввела в правительстве должность министра по проблеме одиночества. По данным исследования, которое премьер процитировала в своем докладе, около 9 миллионов жителей страны признались, что испытывают чувство одиночества постоянно, пишет The Guardian.

Тереза Мэй призывает бороться с этой проблемой и помогать «испытывающим одиночество пожилым людям, сиделкам, тем, кто потерял любимых — всем, кому не с кем поговорить и поделиться мыслями и пережитым опытом».

На этот пост назначена замглавы по делам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. В ее обязанности входит разработка правительственной стратегии по борьбе с одиночеством среди населения. Тереза Мэй также поручила Управлению национальной статистики Соединенного Королевства разработать методику, которая позволит измерить степень проблемы. Кроме того, правительство намерено финансировать организации, которые будут работать с одинокими людьми.

Данная мера стала данью уважения Джо Кокс, депутату лейбористкой партии, которая активно выступала за создание ведомства, помогающего людям, которые ощущают себя ненужными. В 2016 году депутат была убита экстремистом Томасом Мэйром. В память о Кокс и ее общественной деятельности правительство Великобритании организовало фонд, с которым и будет взаимодействовать Трейси Крауч. Она также собирается сотрудничать с другими коммерческими и благотворительными организациями.

«Я уверена, что при поддержке волонтеров, агитаторов, бизнесменов и моих коллег-депутатов мы сможем добиться значительного прогресса в победе над одиночеством», — отметила Крауч.