Приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу дала свое первое телеинтервью каналу CBS, в котором повторила свои обвинения в адрес режиссера.

В 1992 году Дилан и Миа Фэрроу, бывшая жена Вуди Аллена, заявили, что режиссер растлил приемную дочь, когда ей было 7 лет. Суд тогда не нашел доказательств вины Аллена, и супруги развелись. В 2014 году Дилан Фэрроу впервые рассказала подробности случившегося, а в конце 2017 года повторила свои обвинения в колонке для The Los Angeles Times под заголовком «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?».

В интервью CBS Дилан Фэрроу вновь повторила свой рассказ о том, что в 1992 году Аллен отвел ее на чердак, пока мама ходила по магазинам, положил на живот и сказал играть с игрушечной железной дорогой, после чего начал трогать ее интимные органы. Когда ее спросили на обследовании у врача, каких мест касался Аллен, 7-летняя Дилан показала на плечо. По ее словам, на тот момент она ощущала лишь стыд и ощущение того, что сделала что-то неправильное.

Когда ведущая телешоу показала видеофрагмент, где Аллен говорит, что эти «безумные» обвинения — результат личной обиды Мии Фэрроу, Дилан заплакала. «Он лжет, и лжет уже так давно», — сказала она.

18 января Вуди Аллен вновь публично заявил , что не виноват. По его словам, семья Фэрроу «цинично воспользовалась движением Timeʼs Up», хотя расследование подтвердило его невиновность еще четверть века назад.

Недавно голливудские актрисы, в том числе Грета Гервиг, отказались когда-либо сотрудничать с режиссером. Кроме того, актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Холл и Гриффин Ньюман заявили, что отдадут свои гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» фонду Time's Up и выразили сожаление, что согласились работать режиссером, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии.

Подробнее о скандале в семье Вуди Аллена и о том, причем тут движение #MeToo, можно прочитать здесь.