Приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу дала свое первое телеинтервью каналу CBS, в котором повторила свои обвинения в адрес режиссера.

В 1992 году Дилан и Миа Фэрроу, бывшая жена Вуди Аллена, заявили, что режиссер растлил приемную дочь, когда ей было 7 лет. Суд тогда не нашел доказательств вины Аллена, и супруги развелись. В 2014 году Дилан Фэрроу впервые рассказала подробности случившегося, а в конце 2017 года повторила свои обвинения в колонке для The Los Angeles Times под заголовком «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?».

В интервью CBS Дилан Фэрроу вновь повторила свой рассказ о том, что в 1992 году Аллен отвел ее на чердак, пока мама ходила по магазинам, положил на живот и сказал играть с игрушечной железной дорогой, после чего начал трогать ее интимные органы. Когда ее спросили на обследовании у врача, каких мест касался Аллен, 7-летняя Дилан показала на плечо. По ее словам, на тот момент она ощущала лишь стыд и ощущение того, что сделала что-то неправильное.

Когда ведущая телешоу показала видеофрагмент, где Аллен говорит, что эти «безумные» обвинения — результат личной обиды Мии Фэрроу, Дилан заплакала. «Он лжет, и лжет уже так давно», — сказала она.

18 января Вуди Аллен вновь публично заявил, что не виноват. По его словам, семья Фэрроу «цинично воспользовалась движением Timeʼs Up», хотя расследование подтвердило его невиновность еще четверть века назад.

Недавно голливудские актрисы, в том числе Грета Гервиг, отказались когда-либо сотрудничать с режиссером. Кроме того, актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Холл и Гриффин Ньюман заявили, что отдадут свои гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» фонду Time's Up и выразили сожаление, что согласились работать режиссером, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии.

Подробнее о скандале в семье Вуди Аллена и о том, причем тут движение #MeToo, можно прочитать здесь.