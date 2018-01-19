Фильм «Приключение Паддингтона-2» выйдет в российский прокат в эту субботу, 20 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца кинокомпании-прокатчика «Вольгафильм» Сергея Ершова.

Такое решение приняли после совещания с представителями киноиндустрии, которое прошло в Минкультуры. В нем приняли участие владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут, гендиректор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов, кинопродюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Дмитрий Рудовский.

17 января Министерство культуры объявило о переносе даты выхода фильма «Приключения Паддингтона-2» на 1 февраля. Причем ведомство предупредило прокатчиков об этом за день до официальной премьеры этой картины — 18 января. Причиной переноса в Минкульте назвали выход «иного фильма», однако не пояснили, о каком именно фильме идет речь. Кроме того, дату премьеры предложили сдвинуть ленте «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» — с 25 января на 1 февраля. «Ведомости» со ссылкой на чиновников объяснили , что это было сделано для поддержки отечественных картин «Движение вверх» и «Скиф».

18 января Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, назвав такое решение «грубым вмешательством в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий». В обращении содержится и прямая критика министра Владимира Мединского: деятели кино считают, что его работа на этом посту «наносит вред развитию российской киноиндустрии».

По словам Федора Бондарчука, его кинокомпании Art Pictures Studio и Министерству культуры удалось договориться и о прокате «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: картина выйдет 25 января, как и планировалось изначально. «Это вселяет уверенность в том, что и в будущем — без кардинальных мер и преждевременных выводов — всегда можно договориться и подтвердить свою позицию на рынке как прокатным компаниям, так и производителям зрительского кино», — сказал Бондарчук.