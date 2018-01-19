Журналистка Сьюзан Броуди публично обвинила актера Майкла Дугласа в сексуальных домогательствах. В разговоре с The Hollywood Reporter она рассказала , что актер постоянно отпускал пошлые замечания и в конце концов позволил себе мастурбировать при ней.

В конце 80-х Броуди устроилась в нью-йоркский офис компании Stonebridge Productions, принадлежащей Дугласу. «Майкл обычно ходил босиком, в расстегнутой до пупка рубашке. Я сидела через всю комнату от него на желтой шелковой софе, делая пометки. Я заметила, что он сполз с кресла на пол, расстегнул свои брюки-чиносы, и я поняла, что что-то идет не так. Он продолжал комментировать мои добавления к сценарию, но его голос снизился на половину октавы. Я посмотрела на него и увидела, что он сунул обе руки в расстегнутые штаны. К своему ужасу я осознала, что он потирает личные части тела. На несколько секунд его голос надломился, и мне показалось, это был оргазм», — описала журналистка.

По словам Броуди, ей пришлось срочно удалиться, не сказав ни слова и испытывая унижение, а актер вслед благодарил ее за помощь, называя «хорошей». Через несколько месяцев ей предложили подписать соглашение о конфиденциальности, которое она так и не подписала, после чего ее уволили. Для подтверждения своей истории журналистка готова предоставить записи и файлы, сделанные во время сотрудничества с Дугласом, а также показания трех свидетелей, которым она рассказала о пережитом опыте.

Сам Майкл Дуглас заранее опроверг предъявленные ему обвинения. Узнав о готовящемся материале, он дал интервью изданию Deadline, в котором назвал слова Броуди «полной ложью и фальсификацией, где нет ни слова правды».

«Я уволил ее за работу, которую она выполняла, и я никогда не очернял ее в глазах других работников индустрии и не мешал получить другую должность, как она утверждает», — заявил актер. Он также извинился за грубую речь, которую использовал в рабочих разговорах с другими коллегами, подчеркнув, что она не была обращена напрямую к Броуди, и он не намеревался ее обидеть.

Дуглас подчеркнул, что «всем сердцем» поддерживает движение против домогательств #MeToo, за которое выступает его супруга Кэтрин Зета-Джонс.

