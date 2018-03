Сценарист и режиссер Эд Трейси опубликовал микстейп, который он записал вместе с актером Томом Харди в 1999 году, пишет Pitchfork.

Для записи микстейпа Харди взял псевдоним Tommy No 1, а Трейси выступил под именем Eddie Too Tall. Трейси записывал музыку, а Харди писал тексты и исполнял их.

Falling on Your Arse in 1999 by Tommy No 1 + Eddie Too Tall

Звезда фильмов «Бронсон» и «Темный рыцарь» неоднократно рассказывал журналистам, что в юности увлекался рэпом. «Я записал кучу материала, но его так и не выпустили», — говорил Харди. Что ж, времена меняются.