Издание The Guardian опубликовало материал, в котором поднимается тема сексуальных домогательств в организации ООН. Журналисты поговорили с 15 сотрудниками организации на условиях анонимности. За последние пять лет каждый из них стал жертвой домогательств — притеснение варьировалось от словесных приставаний до сексуального насилия.

Существует совсем немного исследований о частоте случаев домогательств в ООН. Тем не менее, согласно внутреннему опросу ООН, 10% из 427 сотрудников, согласившихся на интервью, стали жертвами харассмента. И лишь двое заявили об этом.

Чаще всего жертвы насилия молчат о случившемся, потому что опасаются угроз и преследования. Многие также боятся потерять работу. Так три женщины, сообщившие о насилии, были уволены. При этом предполагаемые виновники произошедшего, в числе которых были высокопоставленные лица, сохранили свои должности.

«Если вы сообщите об этом, ваша карьера окончена. Особенно, если вы являетесь консультантом. Это как негласное правило», — рассказала одна из работниц, утверждающая, что подверглась домогательствам со стороны своего руководителя во время работы во Всемирной продовольственной программе.

Одна из подрядчиц ООН, работавшая в Африке, рассказала, что была изнасилована старшим коллегой в 2016 году, когда она согласилась с ним выпить. По ее словам, она сказала ему «нет», но он просто проигнорировал это, а после произошедшего сказал: «Если вам когда-нибудь понадобится рекомендация, дайте мне знать». Женщина не заявила о случившемся.

The Guardian выяснил, что часто от жалоб на домогательства сотрудниц отговаривают сами омбудсмены, к которым обращаются за помощью, поскольку внутренние расследования нередко не дают желаемого результата. В документах, с которыми удалось ознакомиться журналистам, две женщины сообщают об ошибках в следствии. По словам предполагаемых пострадавших, следственная группа ООН не опросила ключевых свидетелей по делу. Кроме того, произошла утечка данных опросов других свидетелей и тех, кто обратился с жалобой. Ситуация осложнилась еще и тем, что обвиняемым разрешали оставаться на своей должности во время проведения расследования, поэтому они могли оказывать влияние на ход разбирательства.

«Как следователю мне сказали, что я не должен задавать лишних вопросов, чтобы удовлетворить свое любопытство. Единственное правило — не портить репутацию организации публично», — рассказал бывший следователь Управления служб внутреннего надзора ООН Питер Галло.

По словам сотрудников из восьми различных учреждений ООН, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Программу развития ООН и участников миротворческих миссий, самыми уязвимыми в сложившихся условиях оказываются местные женщины и сотрудницы, особенно те, кто заключил краткосрочные контракты.

По данным The Guardian, ООН долгое время подвергалась критике из-за халатности в расследованиях дел, касающихся сексуальных надругательствах со стороны миротворцев по отношению к местному населению. Особенно это касается жителей Центральноафриканской Республики и Гаити. Подобные жалобы трудно рассматривать из-за международного характера организации. Многие старшие сотрудники обладают дипломатическим иммунитетом — это означает, что они могут избегать национальных судов. Но даже если у обвиняемых этого иммунитета нет, инциденты часто происходят в странах с неразвитой судебной системой.

В ответ на выдвинутые обвинения в ООН признали, что недостаточная отчетность действительно является проблемой. Организация уверяет, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш «уделил приоритетное внимание проблеме сексуальных домогательств и поддержке политики нулевой терпимости».

В своем заявлении ООН обязалась «рассмотреть вопрос об укреплении своего потенциала по расследованию сообщений и оказанию поддержки жертвам насилия». Организация также отметила, что Гутерреш уже назначил адвоката по правам жертв и учредил целевую группу по сексуальным домогательствам для пересмотра существующей политики и более ответственного подхода к расследованиям.

В дальнейшем в ООН намерены провести опрос, чтобы понять масштабы проблемы. Организация также введет телефон доверия для людей, обращающихся за консультацией.