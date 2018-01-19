На YouTube-канале Warner Bros. вышел второй трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.», «Джейсон Борн» и «Девушка из Дании», за роль в которой актриса получила «Оскар») в роли расхитительницы гробниц.

В новом фильме Лара Крофт узнает о пропаже своего отца, знаменитого археолога, после чего ей приходится взять на себя управление его корпорацией и впоследствии выяснить обстоятельства его загадочной гибели.

Режиссером очередной кинокартины о приключениях героини компьютерной игры Tomb Raider стал Роар Утхеуг.

Российская премьера — 15 марта 2018 года. Первый трейлер можно посмотреть здесь.