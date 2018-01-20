Исследователи Центра картографии имени Дэвида Рамси при Стэнфордском университете собрали и отсканировали древнейший
60 рукописей, скрепленные вместе по оставленной ученым инструкции, занимают почти три метра в диаметре и с поразительной точностью иллюстрируют особенности регионального климата, расположение континентов и океанов 430 лет назад. В дополнение к атласу прилагается объемный трактат с подробным описанием сложного устройства Земли. Посмотреть все изображения в высоком разрешении можно на
Карта красочно иллюстрирована. По мнению Рамси, географ стремился запомнить пустые пространства, так что наряду с реальными историческими персонажами, такими как сам Монте и король Испании Филипп II, на полотнах можно разглядеть единорогов, грифонов и других фантастических существ.
Особенность атласа заключается в том, что она была создана в азимутальной проекции — в отличие от плоской карты Герарда Меркатора, появившейся раньше, атлас Урбано Монти показывает планету из космоса, с центром на Северном полюсе (как это нарисовано на эмблеме ООН). Для оцифровки страницы пересобрали так, как если бы атлас был создан в проекции Меркатора, которую чаще используют в наши дни.
Дэвида Рамси подчеркивает, что этот уникальный документ объединяет в себе науку, искусство и историю. «В своей планисфере он использует передовые идеи, высокое мастерство начертания и оформления, а список топонимов, очертания географических объектов и комментарии создателя являются важными историческими свидетельствами», — отмечает Рамси.
Американский специалист в области искусства Дэвид Рамси собирает старинные карты с 80-х годов. Благодаря его сайту