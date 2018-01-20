Исследователи Центра картографии имени Дэвида Рамси при Стэнфордском университете собрали и отсканировали древнейший атлас , созданный итальянским географом Урбано Монте в 1587 году, пишет Hyperallergic.

60 рукописей, скрепленные вместе по оставленной ученым инструкции, занимают почти три метра в диаметре и с поразительной точностью иллюстрируют особенности регионального климата, расположение континентов и океанов 430 лет назад. В дополнение к атласу прилагается объемный трактат с подробным описанием сложного устройства Земли. Посмотреть все изображения в высоком разрешении можно на сайте Дэвида Рамси.

davidrumsey.com

Карта красочно иллюстрирована. По мнению Рамси, географ стремился запомнить пустые пространства, так что наряду с реальными историческими персонажами, такими как сам Монте и король Испании Филипп II, на полотнах можно разглядеть единорогов, грифонов и других фантастических существ.

davidrumsey.com Фрагмент, изображающий побережье Бразилии и портрет испанского короля Филиппа II

Особенность атласа заключается в том, что она была создана в азимутальной проекции — в отличие от плоской карты Герарда Меркатора, появившейся раньше, атлас Урбано Монти показывает планету из космоса, с центром на Северном полюсе (как это нарисовано на эмблеме ООН). Для оцифровки страницы пересобрали так, как если бы атлас был создан в проекции Меркатора, которую чаще используют в наши дни.

davidrumsey.com

Дэвида Рамси подчеркивает, что этот уникальный документ объединяет в себе науку, искусство и историю. «В своей планисфере он использует передовые идеи, высокое мастерство начертания и оформления, а список топонимов, очертания географических объектов и комментарии создателя являются важными историческими свидетельствами», — отмечает Рамси.

Американский специалист в области искусства Дэвид Рамси собирает старинные карты с 80-х годов. Благодаря его сайту www.davidrumsey.com каждому доступны более 55 000 карт, а около 150 из них можно воспроизвести через Google Earth.

davidrumsey.com Фрагмент, на котором показана Северная Европа

davidrumsey.com Диаграмма, показывающая затмение солнца