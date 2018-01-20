Во Франции умер шеф-повар Поль Бокюз. Ему был 91 год. Об этом сообщает AFP.

«Гастрономия в трауре. Месье Поль был самой Францией. Простота и благородство. Превосходство и искусство жизни. Отец гастрономии ушел от нас. Пусть наши шеф-повара в Лионе и во всех уголках мира еще долго будут оберегать плоды его страсти», — написал в своем твиттере министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c'était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

Обладатель трех звезд Мишлен Поль Бокюз умер в городе Колонь-о-Мон-д`Ор, где родился в 1926 году. Он происходил из семьи потомственных кулинаров — свое дело семья вела с XVII века.

В 1970-х годах Бокюз стал одним из основоположников так называемой новой французской кухни (nouvelle cuisine), которая уделяет особое внимание качеству продуктов и отличается меньшей калорийностью блюд, в отличие от традиционной французской кухни. Поль Бокюз также прославился как автор супа с черными трюфелями V.G.E, а в 1989 году ресторанный гид Gault Millau назвал его лучшим шеф-поваром века.