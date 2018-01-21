Сегодня 46-й день рождения празднует Шарлин Мари Маршалл, она же Cat Power — певица, автор песен, актриса, модель и филантроп. За 26-летнюю карьеру она выпустила девять альбомов, в записи которых в разные времена принимали участие Дейв Гроул и Стив Шелли из Sonic Youth. Треки Cat Power звучат в популярных фильмах, в числе которых «Джуно» и «Самый горячий штат» Итана Хоука.



Марк Джейкобс и Николя Жескьер называли Маршалл своей музой. Исполнительница покорила сердце Карла Лагерфельда, который в 2006 году сделал Cat Power лицом линии украшений Chanel, а в 2007 использовал музыку певицы в качестве саундтрека к показу. Не чуждо Маршалл и искусство с кино — для многих Cat Power знакома по роли в ленте «Мои черничные ночи», где Шарлин играет роль Кати.



28 июля прошлого года Cat Power объявила о том, что готовит к релизу десятую студийную пластинку. Пока музыкальные критики и фанаты замерли в ожидании, мы вспоминаем 10 самых ярких треков Шарлин, вышедших за ее карьеру.