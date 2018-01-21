Джефф Кинни, писатель, 48 лет

я иногда сам себя щиплю и не верю тому, что со мной случилось. Ни когда бы не подумал, что мои книги будут издавать. И уж тем более тиражом свыше 200 миллионов экземпляров! Дикое приключение — иначе и не назовешь.

Мне всегда хотелось рисовать комиксы для газет, но славы или денег это мне не приносило. Успех пришел, когда я спрятал комиксы в книгу. Мои «Дневники слабака» — это дневник школьника Грега, в котором он пишет про своих друзей, свои обиды и все такое. Грег, как и я, любит играть в видеоигры и запускает школьную газету, чтобы его уважали парни постарше. Грег — это все мои воспоминания о средней школе. По мне, так школа больше похожа на тюрьму. В младших классах еще чувствуешь себя в безопасности, а дальше ничего хорошего. Наверное, Грег — воплощение моих худших подростковых черт.

Как-то я отвечал на вопросы фанатов, и у меня спросили: «Правда ли, что Грег — социопат?» А потом я увидел на YouTube ролик, где Грега тестируют на диcсоциальное расстройство личности и он проходит по 12 пунктам из 13! Наверное, все дети немного социопаты, потому что их личность и моральные ценности только формируются. Не знаю, как еще это прокомментировать.

Первый «Дневник слабака» издали в 2007 году. Я и не думал, что кто-то на это решится. Тогда у меня на руках были 1300 страниц текста и мне казалось, я пишу огромный роман о страданиях. А когда текст увидел редактор, он попросил превратить все это в детскую книгу, и я его послушался. Теперь работа над книгой занимает у меня семь с половиной месяцев. Сначала я четыре месяца придумываю шутки — около 350 на книгу, еще полтора месяца пишу текст и еще два делаю иллюстрации. Мое главное правило — если хочешь, чтобы книга была актуальна, пиши ее как будто для детей, живших двадцать лет назад, и для детей, которые будут жить через двадцать лет. Таким образом, Грег никогда не состарится, почти как Барт Симпсон.

Если бы я с самого начала думал, что пишу для детей, то напичкал бы книжку разными моральными правилами. Дети их хорошо чувствуют и не стали бы меня читать. По правде, я просто стараюсь найти что-то смешное в рутине школьной жизни. В одной из книг я развесил по всей школе плакаты против буллинга, и они были такими агрессивными, что пугали детей не меньше, чем реальные обидчики.

Раньше я думал, что меня читают только американцы, а потом оказалось, что дети во всем мире находят себя в Греге, даже китайцы. Из-за этого мне пришлось забыть чисто американскую атрибутику, например День благодарения, и искать что-то объединяющее всех детей, например Новый год.

Мои дети тоже читают «Дневники». О том, что их отец звезда, они, наверное, не думают. Мы живем обыкновенной жизнью. Иногда — очень редко — встречаемся с президентом или звездами NBA, а в остальном — ничего особенного. Недавно переехали в небольшой городок Плейнвилль (Plainville, англ. Плоский город. — Esquire), и я теперь голову ломаю, кто его так назвал. Там же одни холмы! ≠

*В рейтинге самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes Кинни опережают только Джеймс Паттерсон и Джоан Роулинг.