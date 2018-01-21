Прокат «Движения вверх» завершается триумфом: лента стала самым кассовым отечественным фильмом, заработав 2,140 млрд рублей в прокате. До «Аватара», правда, еще далеко (у того 3,6 млрд), но «Викинг», «Сталинград» и даже «Дозоры» уже позади, а успех «Легенды №17», сделанной той же студией, превзойден почти вдвое. И кажется, дело здесь не только в тактике игры (фильм вышел перед Новым годом и объединил в себе все сильные стороны американского святочного и спортивного кино), но и командной работе. Потому что в «Движении вверх» своя история есть не только у тренера и звезды, как в «легенде №17», но и у каждого участника сборной. А значит, и у молодых и свежих актерских лиц, получивших возможность проявить себя. Esquire задал новичкам в кино пару вопросов.

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Кузьма Сапрыкин, 22 года

Расскажи немного о себе

Я родился в городе Сызрань Самарской области. Когда мне было семь, переехал в Москву с мамой. В детстве занимался баскетболом, а потом поступил в Школу-студию МХАТ, окончил 4 курса, а сейчас работаю в театре Калягина.

Какие фильмы тебя вдохновляют?

Да никакие! Если серьезно, мне очень нравятся наши старые отечественные фильмы. Доброе, наивное кино — гайдаевское, например. Сожалею, что сейчас таких фильмов нет. И уже не будет.

Где нам смотреть тебя в 2018 году?

«Движение вверх» — мой первый серьезный опыт в кино. Проектов пока не так много, но проб стало больше. Надеюсь, скоро буду много сниматься. Тем более, что мне всего 22 года. А пока приходите на нашу премьеру в театре — «Декамерон. Любовь во время чумы».

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Кирилл Зайцев, 30 лет

Расскажи немного о себе

Я родился в Волгограде, окончил школу и решил стать моряком, поэтому в 2005 году поехал в Санкт-Петербург и поступил в Государственную мореходную академию имени Адмирала Макарова на судоводительский факультет. Затем судьба занесла меня в Ригу, где желание ходить по морям как-то прошло, и я решил попробовать себя в качестве актера. Поступил на актерский курс при Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Педагогами моими были Игорь Григорьевич Коняев и Елена Игоревна Черная.

Какие фильмы тебя вдохновляют?

Я очень люблю фильм «Запах Женщины». Это потрясающая история о мужестве, целостности и верности своим жизненным принципам.

Где нам смотреть тебя в 2018 году?

На меня можно будет посмотреть в полнометражном фильме «На Париж» в роли танкиста Леонида Елисеева. А еще выйдет телесериал «Коп», в котором я сыграл американского полицейского Джона Маккензи. И, кажется, в этом году выйдет следующая часть киносериала «Гоголь», там мне досталась роль польского колдуна Казимира Мазовецкого. Из рижских постановок хочу отметить спектакль «Княжна Мери», где я играю Печорина. А на московской сцене меня можно будет увидеть в спектакле «Пушкин». Сергей Витальевич Безруков играет Пушкина, а я — императора Николая Первого.

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Александра Ревенко, 26 лет

Расскажи немного о себе

Я родилась в Москве, в 2012 году выпустилась с курса Кирилла Семеновича Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Играю в Гоголь-Центре.

Какие фильмы тебя вдохновляют?

Меня очень вдохновляет Жан-Люк Годар. Могу бесконечно пересматривать «На последнем дыхании» и «Мужское-женское».

Где нам смотреть тебя в 2018 году?

В новом проекте Жоры Крыжовникова (сериал «Звоните Ди Каприо. — Esquire) и на сцене Гоголь-Центра.