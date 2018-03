Видео на один из главных хитов нулевых снимала британка Доун Шетфорд, на счету которой клипы для Metronomy, Jamiroquai, Peaches, Бьорк и множества других музыкантов. Хореографию для видео создал Майкл Руни, работавший над танцами для It's Oh So Quiet Бьорк и Weapon Of Choice для Fatboy Slim. Легендарный белый откровенный комбинезон, в котором Кайли появляется в видео, создала дизайнер Фи Доран под брендом Mrs Jones. Наряд позже был выставлен в нескольких музеях мира, в том числе в музее Виктории и Альберта в Лондоне как часть экспозиции, посвященной самым главным костюмам в карьере Миноуг, а также в Powerhouse Museum в Сиднее. Кроме этого лук попал на страницы официальной фотокниги Кайли Kylie / Fashion, посвященной нарядам певицы и чествовавшей 25-летие музыкальной карьеры певицы.



Идея футуристичного клипа родилась после того как некоторые таблоиды то ли в шутку, то ли вправду писали о том, что Миноуг, должно быть, прилетела к нам с другой планеты. Догадки авторов строились исключительно исходя из внешнего вида австралийской певицы — уж слишком молодо она выглядит, фигура девушки идеальна, а что уж говорить про ее «пропорциональные» лицу губы…