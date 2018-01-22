«По ту сторону» / Counterpart

Starz, пилотный эпизод был показан 10 декабря 2017

«По ту сторону» — это что-то среднее между «Родиной» и «Гранью», шпионский детектив с сильным научнофантастическим компонентом. На пике холодной войны во время одного из сложных научных экспериментов что-то пошло не так, и в восточном Берлине открылся проход между нашей вселенной и ее точной копией. До этого момента жизнь людей в обеих вселенных протекала абсолютно одинаково, но с появлением прохода их судьбы начинают меняться. Главный герой сериала Говард Силк — грустный госслужащий, работающий в унылом госучреждении, которое не совсем понятно, чем занимается, а его двойник из параллельной вселенной — уверенный в себе красавец спец-агент. Вместе два Говарда должны остановить загадочного наемного убийцу, пробравшегося из параллельного мира в наш с ужасными намерениями.

Смотреть «По ту сторону» хочется хотя бы по той причине, что Говардов играет потрясающий актер Джей Кей Симмонс. Один Симмонс — это хорошо, а два — так просто замечательно! Пилотный эпизод снял номинант на «Оскар», норвежский режиссер Мортен Тильдум, да и трейлер сериала выглядит стильно и впечатляюще.

«Алиенист» / The Alienist

TNT, 22 января

Следующий сезон «Настоящего детектива» выйдет только в 2019 году, продолжение «Охотников за разумом» — вообще непонятно когда, а что-нибудь про серийных убийц хочется посмотреть уже сейчас. В связи с этим у канала TNT есть для нас подарок — сериал «Алиенист». Действие происходит в 1896 году в Нью-Йорке. Неизвестный убийца жестоко расправляется с мальчиками-проститутками. В отчаянии шеф полиции Нью-Йорка Теодор Рузвельт (да, тот самый) соглашается принять помощь скандального ученого-психолога доктора Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль) в поимке убийцы.

У сериала есть несколько очевидных плюсов: во‑первых, это первоклассный актерский ансамбль — Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг. Во‑вторых, даже по трейлеру видно, что Нью-Йорк конца XIX века вышел очень атмосферным (хотя снимали сериал в Будапеште). И, наконец, история: «Алиенист» основан на очень симпатичном одноименном романе 1994 года, который все это время пытались экранизировать. Проблема была в том, что из него хотели делать фильм, а это сложно, дорого и вообще требует существенного упрощения и сюжета, и характеров героев. Так что фильма не вышло, а вот мини-сериал получился легко.

Название сериала на русский переведено, если верить «Кинопоиску», как «Алиенист» — и это, пожалуй, требует небольшого пояснения, которое в романе было прямо в эпиграфе. Alien в переводе с английского означает «чужой». «До начала XX века считалось, что люди, страдающие душевными расстройствами, «чужды» не только миру, но и своей собственной истинной природе. Поэтому специалисты, изучавшие душевно больных были известны как «алиенисты».

«Видоизмененный углерод» / Altered Carbon

Netflix, 2 февраля

Cамая масштабная сериальная премьера 2018 года. Как и любой качественный сайфай, «Видоизмененный углерод» основан на очень простой идее — «а что будет если…» Еще точнее — «а что будет, если исчезнет страх смерти?» Пройдет 500 лет и человеческое сознание оцифруют — теперь его можно будет хранить на внешних носителях и загружать в свежее тело после того, как старое пришло в негодность.

Главный герой «Видоизменённого углерода» — Такеси Ковач (Юэль Киннаман) — бывший мятежник и военный спецназовец, чье сознание на протяжении нескольких веков хранилось «в тюрьме» без тела. Его воскрешают по приказу миллиардера по фамилии Бэнкрофт, который дает Ковачу новое тело и велит расследовать свое убийство — точнее, «смерть своего предыдущего тела». Ну, и дальше, как вы догадываетесь, все окажется несколько сложнее.

Выглядит круто, Netflix очевидно не поскупился. Киннаман хорош, да и в принципе нуарный киберпанк с сексом, наркотиками и рок-н-роллом — это примерно то, чего нам долго не хватало. И за всем этим благолепием явно угадывается желание Netflix вырастить себе свою собственную «Игру престолов».

«Призрачная башня» / Looming Tower

Hulu, 28 февраля

Вероятно, один из самых скандальных сериалов года. Мини-сериал (10 серий) рассказывает о том, как в конце 1990-х ФБР и ЦРУ пытались поймать бин Ладена и его «зама» Аймана аз-Завахири и предотвратить неминуемый теракт в США. Но из-за того, что организации друг другу не доверяли и вечно соревновались за финансирование и поощрение со стороны начальства, ни у одной из них не было всей полноты разведданых, и в результате они дружно проморгали 11 сентября.

То есть это полноценный огромный сериал с главными артистами — Джефф Дэниелс, Алек Болдуин, Питер Сарсгаард и Майкл Стулбарг — про ответственность спецслужб за самый страшный теракт в истории. Способность американской киноиндустрии рассказывать истории не только о «глянцевых победах», но и о тяжелых трагических поражениях по‑настоящему впечатляет. Несмотря на то, что книга, на которой основан сериал, вышла уже давно, легко можно предположить, что у «ура-патриотов» «Призрачная башня» вызовет шквал критики. Тем больше поводов сериал посмотреть.

«Барри» / Barry

HBO, 25 марта

Новый комедийный сериал канала HBO. Бывший морской пехотинец Барри живет скучной жизнью: вместе со своим отцом он убивает людей за деньги. Делает он это без охоты и энтузиазма — еще один день, еще один тоскливый неудачник, которого надо завалить. Но однажды Барри отправляется в командировку в Лос-Анджелес, где случайно попадает в театральную студию и… находит смысл своей жизни. Он, Барри, был рожден с одной целью — стать театральным актером. Но работа есть работа, так что днем главный герой учится театральному искусству, а ночью — продолжает убивать людей. Выглядит очень любопытно и, учитывая выдающийся комедийный талант исполнителя роли Билла Хейдера, потенциально очень смешно.

«Острые предметы» / Sharp Objects

HBO, июнь 2018

В основе кино и телеиндустрии лежит несколько базовых принципов, но один из главных следующий — воспроизводство успеха. Если проект выстрелил, необходимо срочно запустить что-то похожее. Так грандиозный триумф «Большой маленькой лжи» привел к появлению «Острых предметов». Как и «старший брат», сериал упакован в манящую детективную упаковку и рассказывает о женщинах в сложных обстоятельствах, да и снял его тот же режиссер — Жан-Марк Валле. «Острые предметы» основаны на одноименном романе Джиллиан Флинн: героиня Эми Адамс — криминальный репортер, которая последние несколько лет была вынуждена провести в психиатрической клинике. Она возвращается в родной город, чтобы расследовать загадочные убийства двух девочек.

Если вы смотрели замечательный фильм Дэвида Финчера «Исчезнувшая» (также основанный на книге Флинн), то можете представить, чего ожидать от «Острых предметов». С одной стороны, это классическая история возвращения блудного сына (в данном случае дочери) домой, а с другой — лихо закрученный детектив. Как и в других романах Флинн, в «Острых предметах» две истории: одна связана с прошлым главной героини, а вторая — с новыми загадочными убийствами. «Я рада, что «Острые предметы» стали именно мини-сериалом, а не фильмом. В виде фильма история могла бы лишиться множества нюансов и превратиться в банальный фильм ужасов», — объясняла Флинн журналу Entertainment Weekly. Безусловно, один из самых любопытных сериалов года.

Маньяк / Maniac

Netflix, 2018

Еще один сериал, который стоит посмотреть хотя бы из-за актеров. Главные роли в адаптации норвежского сериала для Netflix сыграли Джона Хилл (который, судя по фотографиям, похудел для этой роли килограмм на 30) и Эмма Стоун, а режиссером первого сезона выступил создатель «Настоящего детектива» Кэри Фукунага. Главные герои «Маньяка» — пациенты психиатрической клиники с богатым внутренним миром. На экране в реальности происходит лишь часть событий — гораздо больше времени зрители будут проводить, наблюдая за приключениями главных героев в мирах их фантазий, где они могут быть кем угодно.

Судя по описанию, «Маньяк» будет во многом похож на «Запрещенный прием» Зака Снайдера, действие которого тоже происходит в воображении героини, переживающей в реальной жизни адские испытания. Правда, если у Снайдера был эпический экшн, то Netflix обещают нам «черную комедию».

«Патрик Мелроуз» / Patrick Melrose

Sky / Showtime, 2018

Одна из самых ожидаемых премьер года — драматический пятисерийный минисериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Патрик Мелроуз — плейбой, аристократ, алкоголик и наркоман. У него было ужасное детство, его безжалостно тиранил авторитарный папенька, а маменька смотрела на мучения ребенка и ничего не делала. Воспоминания о тяжелом детстве Патрик лечит качественным алкоголем и высококлассным черным юмором.

Сериал — это история жизни Патрика, история его попыток выбраться из тени покойного отца, избавиться от алкогольной зависимости и груза детских травм и стать хорошим мужем и отцом. Действие сериала будет происходить в разных географических локациях и в разные периоды времени — на юге Франции в 1960-е, в Нью-Йорке в 1980-е и Великобритании в 2000-е. Качественная британская драма с выдающимися диалогами и потрясающими актерами — что еще нужно для полного счастья? Кроме Камбербэтча в сериале «Патрик Мелроуз» сыграют Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли, Индира Варма и Эллисон Уильямс.

Касл-Рок / Castle Rock

Hulu, 2018

Название этого выдуманного города знакомо каждому поклоннику творчества Стивена Кинга, ведь именно в нем происходит действие многих его романов — «Куджо», «Нужные вещи», «Мертвая зона» и «Темная половина». Кроме того, тем или иным образом он упоминается еще в дюжине романов Кинга, от «Кладбища домашних животных» и «Оно» до недавнего «Доктора сна». «Касл-Рок» — это не экранизация конкретного романа Кинга, а коллекция историй, вдохновленных его творчеством. О сюжете сериала ничего не известно, но он точно будет страшным и «кинговским», с бесконечными отсылками к его знаменитым романам. «Касл-Рок» — сериал-антология, такой же как, например, «Фарго», то есть каждый сезон будет представлять собой законченную историю, а следующий — начинать новую. И объединять истории будет именно особое место действия — странный город Касл-Рок (и находящаяся рядом с ним тюрьма Шоушенк), в котором всегда происходит что-то жуткое.

«Инстинкт» / Instinct

CBS, 2018

«Бывший агент ЦРУ уходит на пенсию, пишет бестселлер про человеческую психологию и становится университетским профессором. И жизнь его тиха и размерена, у него есть деньги, отличная работа и любящий муж, но однажды к нему приходит полицейский и просит помощи в поимке маньяка. И тут начинается…»

Несмотря на то, что завязка до боли похожа на прекрасный и хорошо известный российскому зрителю сериал «Кастл», на самом деле, это главная надежда канала CBS — сериал «Инстинкт». И мы бы даже не обратили внимания на этот клон, если бы не одно обстоятельство. Главную роль в «Инстинкте» — того самого гениального црушника-гомосексуалиста — играет великий Алан Камминг. Один из лучших артистов второго плана наконец получил главную роль и, судя по трейлеру, играет ее с большим удовольствием. Не исключено, что сериал окажется посредственным трэшем, но хотя бы на Камминга насмотримся, а то после «Хорошей жены» его в нашей жизни было совсем мало. Кроме того, в сериале появится немного подзабытая нами Вупи Голдберг. Для американского телевидения «Инстинкт» среди прочего является еще и абсолютным прорывом: впервые в эфирном сериале главным героем будет гей, счастливо живущий в гей-браке. И это, что бы там всякие моралофаги не говорили, тоже очень и очень хорошо.

«Джек Райан» / Tom Clancy’Jack Ryan

Amazon, 2018

Молодого аналитика ЦРУ Джека Райана автор политических триллеров Том Клэнси придумал еще в 1984 году для романа «Охота за Красным октябрем». Райан так полюбился читателям, что Клэнси написал про него девять романов — доведя скромного, но талантливого и обаятельного црушника аж до поста президента США. Секрет успеха героя был довольно простым: Джек Райан был честным патриотом, который никогда особенно не хотел становиться героем, но злые враги совершали ошибку, и Джек был вынужден их исправлять, спасая Отечество или весь Мир. В разные времена Джека Райана играли Алек Болдуин, Харрисон Форд (лучший Райан), Бен Аффлек и Крис Пайн. Последние два фильма серии — «Все страхи мира» с Аффлеком и «Теория хаоса» с Крисом Пайном вышли очень неудачными, и очередная экранизация переехала с большого экрана на малый — к компании Amazon. На главную роль позвали не самого очевидного актера — лопоухого милаша Джона Красински.

Один из сериалов, которые специально ждать, наверное, бессмысленно, но посмотреть из любопытства стоит. В худшем случае будет крепкий процедурал про ЦРУ, террористов и Ближний восток. В лучшем — может быть Amazon подарит нам новую «Родину».