Член Совета Федерации Антон Беляков подготовил законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения», сообщает ТАСС.

Сенатор предлагает приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения, когда мужчина и женщина живут вместе пять лет. Если у пары есть общий ребенок, то для того, чтобы отношения признали фактическим браком, нужно прожить вместе два года.

Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.

Беляков также предложил применять понятие фактического брака к имуществу. «Если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — отметил он.

«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — заявил сенатор Антон Беляков.

По мнению сенатора, институт «фактических брачных отношений» должен признаваться государством и подлежать определенной степени защиты. Согласно действующему Семейному кодексу, права и обязанности супругов возникают после государственной регистрации брака.

