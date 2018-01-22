В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Фильм Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил главную награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Об этом сообщается на сайте премии.

В продолжении «Зови меня своим именем» герои могут отправиться в путешествие
Далее В продолжении «Зови меня своим именем» герои могут отправиться в путешествие
У Фрэнсис МакДорманд украли «Оскар» вскоре после церемонии на Губернаторском балу
Далее У Фрэнсис МакДорманд украли «Оскар» вскоре после церемонии на Губернаторском балу

Фрэнсис Макдорманд, которая играет главную роль в «Трех билбордах», стала победительницей в номинации «Лучшая актриса в главной роли», а Сэм Рокуэлл получил приз в категории «Лучший актер второго плана». Ранее картина «Три билборда» получила четыре «Золотых глобуса», в том числе как «Лучший драматический фильм».

В номинации «Лучший актер в главной роли» награду Гильдии киноактеров присудили Гари Олдману, который сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», а награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни («Тоня против всех»).