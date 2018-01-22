В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Фильм Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил главную награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Об этом сообщается на сайте премии.

Фрэнсис Макдорманд, которая играет главную роль в «Трех билбордах», стала победительницей в номинации «Лучшая актриса в главной роли», а Сэм Рокуэлл получил приз в категории «Лучший актер второго плана». Ранее картина «Три билборда» получила четыре «Золотых глобуса», в том числе как «Лучший драматический фильм».

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture! #sagawards pic.twitter.com/crEqhsbagL — SAG Awards® (@SAGawards) January 22, 2018

В номинации «Лучший актер в главной роли» награду Гильдии киноактеров присудили Гари Олдману, который сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», а награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни («Тоня против всех»).