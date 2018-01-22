Онлайн-ритейлер Amazon открыл в Сиэтле (штат Вашингтон) первый супермаркет без продавцов и касс: покупатели могут свободно брать товары с полок и уходить с ними. Об этом сообщается на сайте компании.

Перед походом в такой магазин покупателю нужно скачать и активировать приложение Amazon Go. На входе потребуется приложить к турникету смартфон с QR-кодом из приложения, после чего можно выбрать любой товар, положить к себе в сумку и уйти домой. Счет за купленные товары будет выставлен через аккаунт покупателя в интернет-магазине Amazon. Идентификация покупателей, а также их выбор покупок осуществляется с помощью камер и сенсоров, которые установлены на потолке.

Площадь магазина — около 167 квадратных метров. Ассортимент Amazon Go такой же, как и во многих супермаркетах — можно приобрести продукты и готовые блюда, в том числе собственного производства Amazon. В магазине работают повара и консультанты, которые могут помочь с выбором.