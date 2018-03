Три бывших участника The Smiths объявили о воссоединении. Барабанщик Майк Джойс, басист Энди Рурк и гитарист Крэйг Гэннон объединятся в составе Classically Smiths и отправятся в гастрольный тур. Моррисси к туру не присоединится. Об этом сообщает NME.

В совместном туре группа исполнит хиты The Smiths (Please, Please, Please Let Me Get What I Want, The Boy With The Thorn In His Side, A Rush And A Push And The Land Is Ours и другие песни) вместе с камерным оркестром Manchester Camerata, а также композиции, которые ранее никто не слышал. Концерты запланированы на июнь и июль, они состоятся в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге.

«Я невероятно рад снова играть с Энди и Крэйгом, а работа с целым оркестром выведет нашу игру на совершенно другой уровень», — отметил Джойс.

The Smiths образовалась в 1982 году. Группа распалась в 1987 году, когда из нее ушел гитарист Джонни Марр. Фронтмен группы, Стивен Моррисси, после этого начал сольную карьеру.