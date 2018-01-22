Шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку и члена сборной России Виктора Ана не допустили к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, Виктор Ан и несколько других спортсменов из российской сборной по шорт-треку не смогут поехать на Олимпиаду-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи.

В 2011 году Виктор Ан получил российское гражданство и в 2014 году присоединился к сборной России. Три золотые медали он получил, выступая за Россию во время Олимпиады в Сочи. До 2011 года Ан выступал за Корею под именем Ан Хен Су, на Олимпиаде-2006 в Турине выиграл три золотые медали.

5 декабря 2017 года Исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Официальной символики России на Олимпиаде не будет.