Любой, даже короткий перелет, так или иначе отражается на внешнем виде. Раннее пробуждение, пробки по дороге в аэропорт, очередь на паспортный контроль и тщательный досмотр на таможне — все это может измотать не меньше, чем насыщенный рабочий день, а то и неделя. Если после перелета вместо отдыха вас ждет важная встреча, есть ряд простых мер, которые позволят скрыть следы усталости и выглядеть бодрым и полным решимости.

Дневной защитный увлажняющий крем Superdefense, Clinique Корректирующая увлажняющая сыворотка, повышающая уровень гиалуроновой кислоты в коже H.A.Intesifier, SkinCeuticals Омолаживающая сыворотка комплексного действия Double Serum, Clarins

Перед полетом

К перелету нужно начинать готовиться за сутки — расхожий совет, но пусть он вас не пугает. Речь не о том, чтобы погрузиться в барокамеру на 24 часа или запереться дома, обложившись целым арсеналом косметических средств. Достаточно уделить чуть больше внимания увлажнению и защите: нанести накануне вылета увлажняющую маску — обычную смываемую, тканевую или ночную, которая наносится перед сном и к утру практически полностью впитывается. При желании, их можно и совместить — к примеру, пусть сначала идет тканевая, а за ней ночная.

В день перелета хорошим решением будет нанести интенсивную увлажняющую сыворотку в дополнение к привычному крему. Если она способна обеспечить и антиоксидантную защиту — тем лучше! Шанс выглядеть свежим увеличится. Сам крем тоже желательно выбрать поплотнее: его главная задача в перелете — предотвратить пересыхание кожи, поэтому легкой эмульсии будет недостаточно. Добавить воды стоит и в привычный рацион, а вот от любимой чашки кофе или бокала вина лучше отказаться, ведь они лишь ускорят потерю влаги и сведут все усилия на нет.

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В самолете

Сколь бы ни был заразителен дурной пример, придется включить силу воли и отказаться от термальной воды, которой любят щедро поливаться авиапутешественники — она принесет лишь краткосрочное облегчение, но повлечет за собой еще большее иссушение кожи. Если перелет занимает лишь несколько часов, лучше вообще воздержаться от каких-либо манипуляций с лицом, а в долгом полете — особенно, если в планы входит сон, — достаточно умыться (для этой цели можно воспользоваться влажными очищающими салфетками), затем заново нанести увлажняющую сыворотку и плотный крем.

Сухой воздух в самолете не лучшим образом сказывается и на состоянии слизистых — особенно достается глазам. Чтобы избежать пересыхания, можно вооружиться каплями вроде искусственной слезы — главное, чтобы они не были сосудосуживающими. Опять же, не стоит налегать на кофе, чай, алкоголь и сладкие напитки вроде соков из пакета и колы. Вода будет лучшим выбором — желательно выпивать минимум один стакан в час. По возможности стоит снизить и употребление простых углеводов: хлеб и макароны предрасполагают к отекам, а тех, кто страдает слабым пищеварением, с высокой вероятностью заставят мучиться «революцией в животе». Белок, орехи, овощи и свежие фрукты — идеальный выбор для перекуса в воздухе.

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После полета

Даже если времени в обрез, это не повод отказать себе в возможности выглядеть лучше, чем сушеное яблоко. Представим, что ситуация патовая и добежать до душа вы не успеваете — есть несколько трюков, которые помогут скрыть следы утомительного пути. На корни волос следует нанести сухой шампунь — он впитает излишки кожного сала и освежит прическу. Если на волосах уже было укладочное средство, достаточно их слегка намочить и снова придать им форму — средство сработает и тут.

Но без умывания не обойтись — используйте скраб, который удалит омертвевшие клетки и вернет коже свежесть и бодрость. Его можно заменить отшелушивающим средством на основе кислот — они продаются и в форме влажных салфеток, что особенно удобно в путешествии. Если вы собрались бриться, то лучше делать это после скраба, но до кислотного средства. Если позволяет время, желательно хотя бы на несколько минут нанести увлажняющую и тонизирующую маску — здесь тоже отличным подспорьем станут упакованные тканевые маски. Нет времени? Не беда, переходим к сыворотке (ее лучше нанести массажными движениями, чтобы снизить отек и «разогнать» лимфу) и средству для глаз — именно они выдают усталость в первую очередь. Воспользуйтесь сосудосуживающими каплями — они снимут красноту и неприятные ощущения. Коже вокруг глаз поможет любое хорошо увлажняющее и тонизирующее средство для этой зоны, а если в нем будут светоотражающие частички и вовсе замечательно — невооруженным глазом их видно не будет, зато эффект налицо: визуально кожа подтянется и будет выглядеть свежее и моложе.

Сухой шампунь для сохранения объема Heavenly Volume, Batiste Корректирующее средство против темных кругов вокруг глаз Clearly Corrective, Kiehl’s Сухой шампунь Fresh.Hair, Kevin Murphy

В завершение — увлажняющий крем, по возможности с солнцезащитным фильтром, и стакан воды. Вожделенный кофе и тут лучше заменить — на этот раз чашкой зеленого чая, богатого антиоксидантами. Он не только взбодрит, но и поможет телу легче пережить нагрузку перелетом. Впрочем, если уж совсем невмоготу, то можно, наконец, и позволить себе заслуженный эспрессо.

Путешествие налегке

Несмотря на кажущуюся внушительность списка, все средства легко влезут в небольшую косметичку или несессер. Многие продукты продаются в специальных travel-размерах или индивидуальных упаковках, а для любимой косметики с полки ванной есть специальные наборы маленьких пузырьков и контейнеров, которые продаются в магазинах. Их объема легко хватит на несколько применений, да и места они занимают минимум.