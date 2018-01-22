На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер нового сериала «Механизм», создателями которого стали один из режиссеров сериала «Нарко» Жозе Падилья и Елена Суарез.

В первом сезоне будет восемь серий, которые раскроют ход крупнейшей в истории Бразилии операции по раскрытию коррупционных схем, в которых замешаны государственные и частные нефтяные компании.

Главные роли исполнили бразильские актеры Селтон Мелу, Каролина Абрас и Энрике Диас. Съемки проходили в городах Рио-де-Жанейро, Куритиба, Бразилиа и Сан-Паулу.

Премьера намечена на 23 марта 2018 года.