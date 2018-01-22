19 января Гильдия продюсеров США одобрила и обнародовала руководство по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах. Первым фильмом, который снимут в соответствии с этим руководством, станет «Чудо-женщина 2», передает The Verge.

В руководстве изложено, какое поведение следует расценивать как недопустимое, а также приведены рекомендации по предотвращению домогательств. Составители документа просят жертв неправомерного поведения вести отчет о пережитом опыте и сразу же сообщать о подобных случаях руководству, которое, в свою очередь, обязано обеспечить пострадавшему защиту.

Документ также призывает всех участников кинопроизводства соблюдать федеральные законы США и рекомендует создателям фильмов и сериалов проводить тренинги о неприемлемости домогательств перед началом съемок. В конце руководства приведены ссылки организаций, куда следует обратиться в случае домогательств. Более 8000 членов Гильдии признали руководство наиболее передовой практикой по борьбе с харассментом в киноиндустрии.

В ноябре шесть женщин обвинили продюсера «Чудо-женщины» Бретта Рэтнера в домогательствах. После этогои исполнительница главной роли, Галь Гадот, заявила, что откажется от съемок во второй части, если Рэтнера не отстранят от работы над фильмом. Вслед за этим студия Warner Bros. разорвала сотрудничество с продюсером.

«Чудо-женщина» стала одной из самых успешных картин о супергероях, собрав в прокате 1,4 миллиарда долларов. Премьера сиквела запланирована на 13 декабря 2019 года.