Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду получил травму во время игры против «Депортиво Ла-Корунья»: футболист Фабиан Шер попал бутсой по лицу Роналду, когда тот забивал гол.

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Роналду смог забить мяч в ворота соперника, но поле ему все-таки пришлось покинуть. Первым делом он взял у доктора смартфон, который использовал как зеркальце, включив фронтальную камеру.

Теперь я видел все.

Многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что собственная внешность заинтересовала футболиста больше, чем рана.

Сири, скажи, я ль на свете всех милее?

Некоторые вспомнили жуткую статую Роналду — по мнению одного из пользователей твиттера, на ней тоже должен появиться шрам.

Роналду все еще не может поверить, как плохо это смотрится.

По мнению журналистов Reuters, после этого случая Роналду «поднял одержимость своим внешним видом до новых высот». Что касается игры, она завершилась со счетом 7:1 в пользу «Реала».

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