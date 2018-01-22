Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду получил травму во время игры против «Депортиво Ла-Корунья»: футболист Фабиан Шер попал бутсой по лицу Роналду, когда тот забивал гол.
Роналду смог забить мяч в ворота соперника, но поле ему все-таки пришлось покинуть. Первым делом он взял у доктора смартфон, который использовал как зеркальце, включив фронтальную камеру.
I've seen it all now.— La Liga Gav (@LaLigaGav)
#Ronaldo #laliga #realmadrid pic.twitter.com/UyylK9KmMr January 21, 2018
Теперь я видел все.
Многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что собственная внешность заинтересовала футболиста больше, чем рана.
«Siri» …"tell me I’m still the best looking footballer in the land"— Lee Newman (@Leenewman1977)
#Ronaldo pic.twitter.com/knToRSpV1a January 21, 2018
Сири, скажи, я ль на свете всех милее?
Некоторые вспомнили жуткую статую Роналду — по мнению одного из пользователей твиттера, на ней тоже должен появиться шрам.
January 21, 2018
— _Martyn_ (@witter_dad)
#Ronaldostill can't believe how bad it looks. @realmadriden pic.twitter.com/IIzpKeFRmf January 22, 2018
Роналду все еще не может поверить, как плохо это смотрится.
По мнению журналистов
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