Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду получил травму во время игры против «Депортиво Ла-Корунья»: футболист Фабиан Шер попал бутсой по лицу Роналду, когда тот забивал гол.

Роналду смог забить мяч в ворота соперника, но поле ему все-таки пришлось покинуть. Первым делом он взял у доктора смартфон, который использовал как зеркальце, включив фронтальную камеру.

Теперь я видел все.

Многие пользователи соцсетей пришли к выводу, что собственная внешность заинтересовала футболиста больше, чем рана.

«Siri» …"tell me I’m still the best looking footballer in the land" #Ronaldo pic.twitter.com/knToRSpV1a — Lee Newman (@Leenewman1977) January 21, 2018

Сири, скажи, я ль на свете всех милее?

Некоторые вспомнили жуткую статую Роналду — по мнению одного из пользователей твиттера, на ней тоже должен появиться шрам.

Роналду все еще не может поверить, как плохо это смотрится.

По мнению журналистов Reuters , после этого случая Роналду «поднял одержимость своим внешним видом до новых высот». Что касается игры, она завершилась со счетом 7:1 в пользу «Реала».

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