Что такое этика? Какую роль она играет в жизни человека?

ВАРЯ Ш., 10 ЛЕТ. Не знаю. Жить без этики можно, но лучше все-таки ее знать. В жизни человека она играет важную роль. Надо понимать, когда ты сделал плохо и что ты сделал плохо, чтобы сознаться, либо прочувствовать это в себе, чтобы понять, что ты был не прав. Если сознался и прочувствовал — у тебя будет очищена душа.

ЛЕВ В., 11 ЛЕТ. Я этот урок проболел и не помню. Но хотелось бы, конечно, вспомнить. А то все знают, что такое этика, а я — нет. Это неправильно, наверное, да?

УЧЕБНИК. Этика — это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений о добре и зле. Этика изучает мораль. Слово «мораль» возникло в Древнем Риме и означает «привычки», «обычаи», «правила поведения». Все вместе это можно назвать словом «нравы», от которого в русском языке произошло слово «нравственность».

Кто заботится о морали в обществе? Нужны ли в обществе специальные «смотрители за моралью»?

НИКИТА М., 11 ЛЕТ. Я считаю, что люди как хотят, так и живут, а мораль, по‑моему, вообще фигня. Нет, мораль в том смысле, что не надо воровать, не надо убивать — такая мораль, конечно, нужна. Но этим только религия хорошо занимается — как в нерелигиозном обществе людям внушить, что все это плохо, я вообще не понимаю.

МАРК Д., 11 ЛЕТ. Думаю, что за моралью следить не надо. Ну надо, но в крайних случаях — в случае очень повышенного уровня нечестности. Например, взятки. Мне кажется, что мораль людям лучше находить самим и следить за ней, потому что если бы кто-то следил за моралью, получается, что люди зависели бы от мнения других.

УЧЕБНИК (иллюстрация — Государственная дума). В обществе есть специальные организации, которые следят за тем, чтобы люди соблюдали правила и нормы. Это прокуратура, суды, милиция. Они следят за тем, чтобы люди не нарушали законы. В морали ничего подобного нет — ни «моральных организаций», ни особых «моральных стражей», «смотрителей за моралью». Все люди вносят свой посильный вклад в поддержание морали и в моральное воспитание.

Почему плохо быть равнодушным? Приведите примеры неравнодушного поведения людей в сложных или опасных ситуациях.

ВАРЯ Ш., 10 ЛЕТ. Потому что некоторые люди могут быть в беде, а ты просто-напросто пройдешь мимо, когда они нуждаются в помощи. Но иногда можно побыть равнодушным. Например, когда дерутся маленькие мальчики. Они же играют, а ты их разнимать начнешь.

ВАСИЛИСА К., 10 ЛЕТ. Равнодушные люди не очень веселые, не очень эмоциональные — точнее, вообще не эмоциональные, а это не очень хорошо. Равнодушным быть плохо, потому что равнодушные люди не смеются, и тогда они скучные, и тогда у них нет друзей.

УЧЕБНИК. От каждого человека в значительной степени зависит, каким моральным нормам следует он сам и какова мораль в том обществе, в котором он живет. Если люди будут равнодушными, не будут обращать внимание на плохие поступки других, то дурных поступков будет больше. Безнаказанность увеличивает зло в мире. При этом главное — не осудить другого, а помочь ему стать лучше.

Что такое добро и что такое зло? Приведите примеры. Почему важно бороться со злом?

ЭМИЛЬ К., 11 ЛЕТ. Зло — это хаос, разрушение, убийства и т. д. Добро — это помощь всем и всему. Со злом важно бороться, потому что, если злу дать немного воли, весь мир может погрузиться в хаос.

ДАНЯ П., 11 ЛЕТ. Добро — это справедливость, милосердие и согласие. А зло — это гнусность, жадность, лень и безалаберность. Нужно бороться со злом, потому что иначе всем миром овладеют плохие качества и нас ждет гибель.

УЧЕБНИК. Добро — это поступки, которые помогают преодолеть разобщенность между людьми, способствуют утверждению гуманности; поступки, которые помогают развиваться самому человеку и окружающим его людям. Зло — противоположность добра, это то, что мораль стремится устранить и исправить. Приведем наиболее распространенные примеры проявления зла: сознательное унижение других людей… насилие, которое подавляет свободу человека, лишая его способности к самостоятельности, или делает его недобрым.

Как вы понимаете слова «быть разумным эгоистом»? Приведите примеры разумного эгоизма.

МАРК Д., 11 ЛЕТ.

Эгоизм — это однозначно плохое качество, если его так можно назвать. Разумный эгоизм — это для меня вообще что-то невероятное, потому что я не представляю, как можно плохое качество переделать каким-либо образом в хорошее.

СТЕФАНИЯ С., 10 ЛЕТ. Разумный эгоист — человек, который думает только о себе, но в трудную минуту поможет любому ближнему. Например. Сергей Сыроежкин из фильма «Приключения Электроника».

УЧЕБНИК. Разумный эгоизм — способность человека, преследуя свои интересы, содействовать общему благу. Разумный эгоист понимает, что удовлетворить свои интересы он может, только заботясь об окружающих его людях и обществе, в котором он живет.

Как вы думаете, сложно ли быть справедливым? Обоснуйте свой ответ.

ЮЛЯ С., 11 ЛЕТ. Справедливым, по‑моему, быть не так сложно и не так легко — потому что хочется часто ответить, что каждый справедлив по‑своему.

ДАНЯ П., 11 ЛЕТ. Я думаю, что сложно. Ведь справедливый должен знать грань между милостью и справедливостью. То есть если человек виноват и он справедливый, он должен себя наказать, а если человек виноват и он несправедливый, он помилует себя.

УЧЕБНИК. Справедливость — это моральное правило, регулирующее отношения между людьми при распределении благ, наград и наказаний, доходов и т. п.

Что такое свобода человека?

НИКИТА М., 11 ЛЕТ. У человека не может быть свободы: человеку нужны еда и питье, он всегда будет зависим от этого. А еще земное притяжение не дает взлететь. Максимальная свобода, которую человек может достичь при этих условиях, — это свобода делать что хочешь. Для этого людям нужны власть, деньги… Но такая свобода растлевает.

СТЕФАНИЯ С., 10 ЛЕТ. Современный человек не может быть свободным, потому что он все время ограничен в своих действиях, а свобода человека — это неограниченность его действий.

УЧЕБНИК. Свобода — это способность человека определять свое поведение с учетом законов природы и общества.

Подумайте над высказыванием: «цель оправдывает средства». Согласны ли вы с ним, и если да, то в каких случаях? Обоснуйте свою точку зрения.

ЭМИЛЬ К., 11 ЛЕТ. Я не согласен с этим высказыванием, потому что если буду с ним согласен, то могу делать что хочу и всем объяснять, что это ради какой-то цели. Например, вы ограбили кого-то, он подал заявление в полицию, а вы потом объясняете это действие тем, что бабушке цветов хотели купить.

ЮЛЯ С., 11 ЛЕТ. Если ты стремишься к какой-то цели, ты должен думать, какими средствами ты поможешь себе в ее достижении. Например, ты спешишь к подруге, подруга тебя сильно заждалась, звонит тебе, а ты еще дома. Она спрашивает: «Ты где?» А ты отвечаешь: «Я уже в пути». То есть ты стремишься к цели — дойти до подружки — и обманываешь ее ради дружбы, а то иначе вы поссоритесь. В таком случае цель оправдывает средства.

УЧЕБНИК. В морали при обдумывании поступка цель очень важна, она занимает первое место. А вот при выполнении действий важнее средства. Они могут сделать поступок моральным, нравственным или, наоборот, аморальным, безнравственным.

Какие поступки известных вам героев книг, сказок, кинофильмов соответствуют понятиям чести и достоинства?

АНДРЕЙ Ч., 11 ЛЕТ. Честный человек — это такой человек, который выполняет обещания и не обманывает, делает, что его просят, если это нужно по‑настоящему, если это действительно важно. Ну вот я сейчас читаю книжку «Томек на тропе войны». Там в одной главе Томек сражался с мальчиком-индейцем и мог его легко убить, но решил драться на равных, без оружия. Вот это достойный поступок, это честно. А нечестный… Ну вот Том Сойер. Он со своей тетей вел себя нечестно, все время обманывал ее, расстраивал, а с друзьями почти всегда был честным.

УЧЕБНИК (иллюстрации — воспитанник военно-патриотического клуба, три мушкетера, российская сборная на параолимпийских играх). Достоинство — это осознание своих прав, своей моральной ценности и уважение к себе. Достоинство стало правом каждого человека на нравственное уважение. Это означает, что независимо от возраста, пола, национальности, богатства и всего прочего человек достоин уважения за то, что он морален: честно живет, отличает добро от зла, не совершает безнравственных поступков, способен быть справедливым.

Расскажите, как вы понимаете золотое правило нравственности.

ДАНЯ С., 11 ЛЕТ. Я понимаю правило нравственности, грубо говоря, так: не подкидывай соседу-дачнику битого стекла, а то как-нибудь проснешься от того, что дома стало подозрительно жарко.

СОНЯ К., 11 ЛЕТ. Я не помню, что такое нравственность.

УЧЕБНИК. Человечество всегда искало и продолжает искать способы правильного выбора и обоснования поступка. Одним из таких способов и является золотое правило нравственности. Приведем две наиболее известные его трактовки. «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе». «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе».

Как вы думаете, в чем должен выражаться патриотизм ваших сверстников? Каковы главные обязанности гражданина России?

КАТЯ Л., 11 ЛЕТ. Любить свою страну, город, друзей, семью. Стараться сделать их лучше. Защищать их, если потребуется. Про обязанности гражданина я ничего не знаю.

ЮЛЯ С., 11 ЛЕТ. Я не знаю, что такое патриотизм. Вообще, в первую очередь нужно заботиться о природе — не бросать мусор на улице, помогать его убирать. Если видишь, что кто-то что-то кинул, то можно сделать ему замечание. У мальчиков главные обязанности — это отслужить в армии, а у девочек патриотических обязанностей нет.

УЧЕБНИК. Отечество — это все мы. Подумайте, что вы можете сделать для других. Начните с малого: сделайте уборку в квартире, помогите однокласснику в учебе, защитите малыша, с друзьями наведите порядок в своем дворе, посадите деревья и ухаживайте за ними. Седлайте мир вокруг себя чище, добрее, справедливее, и вы сделаете лучше себя, вы почувствуете, как возрастает в мире любовь… Россия — великая страна. Она развивается своим путем, в основе которого лежат особые культурные традиции. Культура России — сокровищница знаний, духовных ценностей, исторического опыта и устойчивых норм, образцов нравственного поведения, которым обязан следовать каждый гражданин России. К таким образцам относятся труженик, патриот, воин, коллективист.

Почему человеческая жизнь является высшей ценностью? Обоснуйте свою точку зрения.

СОНЯ С., 11 ЛЕТ. В жизни все люди мечтают выполнить все свои мечты. Высшей ценностью в жизни является то, что люди живут и радуются своим поступкам, но иногда они не радуются тому, что делают, и делают грех в своей жизни.

МАТВЕЙ Б., 11 ЛЕТ. Мне кажется потому, что она бесценна, ее нельзя продать и без нее человек — это просто кожаный мешок с костями, мышечной массой и органами. А какой в нем тогда смысл?

УЧЕБНИК (иллюстрации — учительница, лаборантка, сварщик, пограничник). Только живя, человек может радоваться и печалиться, веселиться и грустить, любить и дружить. С жизнью связаны все планы. Они станут реальностью только в том случае, если человек будет жить. Каждая жизнь уникальна, неповторима. Ценна не только счастливая жизнь, но и жизнь, полная страданий и бед. Она дает неоценимый опыт того, как можно переносить страдания, пережить потерю родных и близких и другие несчастья, как бороться с болезнями и т. п.