Клип на трек 1991 года является визитной карточкой американской группы по сей день. Черно-белое видео снималось французским фешн-фотографом и режиссером Стефаном Седнауи. Процесс работы над Give It Away занял два дня, а большинство идей, которые легли в основу клипа, рождались прямо на площадке, являясь чистейшим экспериментом. Бюджет клипа на тот момент составил около $140 000.



Выбрать режиссера Энтони Кидис и Фли решили самостоятельно после того как варианты, предложенные звукозаписывающей компанией группы, не удовлетворили ни одного участника RHCP. По словам Кидиса Седнауи понравился ему тем, что режиссер делал нечто отличающееся от всего и всех, что было представлено до него и шло точно вразрез с тем, что крутили по MTV.



Во время съемок все участники группы соглашались на самые дикие идеи, начиная от того, чтобы выкраситься в акриловую краску серебряного цвета, носить макияж, заплетать косы, одевать супер откровенные шорты и штаны, инкрустированные кусочками зеркала, заканчивая играми с гимнастической лентой. В результате получилось видео, в которое не было внесено ни единой правки от рекорд-лейбла, а музыкальные каналы, включая MTV, ставили клип в самую высокую ротацию.