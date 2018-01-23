Общественный совет при министерстве культуры будет добиваться переноса премьеры сатирической комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из членов совета Павла Пожигайло.

Изначально релиз фильма был намечен на 25 января. За три дня до этой даты члены общественного совета и деятели культуры устроили предварительный просмотр. Ленту посмотрели режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и другие. Члены общественного совета комедию не оценили, назвав фильм оскорбительным и подчеркнув, что «Смерть Сталина» не представляет исторической и культурной ценности. По словам Пожигайло, присутствовавшие на просмотре юристы нашли в картине признаки нарушения российского законодательства.

«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — считает Пожигайло.

Общественники обратятся в Министерство культуры и будут требовать переноса даты выхода. Премьеру предлагают перенести на лето, чтобы показ фильма не совпадал с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Кроме того, Пожигайло заявил, что выход «Смерти Сталина» нежелателен и накануне выборов президента.

«Смерть Сталина» в России показывает кинопрокатная компания «Вольга». Эта компания также отвечает за прокат фильма «Приключения Паддингтона 2», выход которого Минкульт решил перенести за день до показа. В итоге ведомство изменило свое решение, и «Приключения Паддингтона 2» показали в кино 20 января, на два дня позже официальной премьеры.

«Смерть Сталина» посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году политика, а действие разворачивается вокруг его приближенных. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи (сериалы «Гуща событий», «Вице-президент») сыграли Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Джейсон Айзекс и другие. Впервые «Смерть Сталина» показали 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто, в мировой прокат лента вышла 20 октября.