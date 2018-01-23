Общественный совет при министерстве культуры будет добиваться переноса премьеры сатирической комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из членов совета Павла Пожигайло.

В продолжении «Зови меня своим именем» герои могут отправиться в путешествие
Далее В продолжении «Зови меня своим именем» герои могут отправиться в путешествие
У Фрэнсис МакДорманд украли «Оскар» вскоре после церемонии на Губернаторском балу
Далее У Фрэнсис МакДорманд украли «Оскар» вскоре после церемонии на Губернаторском балу

Изначально релиз фильма был намечен на 25 января. За три дня до этой даты члены общественного совета и деятели культуры устроили предварительный просмотр. Ленту посмотрели режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и другие. Члены общественного совета комедию не оценили, назвав фильм оскорбительным и подчеркнув, что «Смерть Сталина» не представляет исторической и культурной ценности. По словам Пожигайло, присутствовавшие на просмотре юристы нашли в картине признаки нарушения российского законодательства.

«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — считает Пожигайло.

Общественники обратятся в Министерство культуры и будут требовать переноса даты выхода. Премьеру предлагают перенести на лето, чтобы показ фильма не совпадал с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Кроме того, Пожигайло заявил, что выход «Смерти Сталина» нежелателен и накануне выборов президента.

«Смерть Сталина» в России показывает кинопрокатная компания «Вольга». Эта компания также отвечает за прокат фильма «Приключения Паддингтона 2», выход которого Минкульт решил перенести за день до показа. В итоге ведомство изменило свое решение, и «Приключения Паддингтона 2» показали в кино 20 января, на два дня позже официальной премьеры.

«Смерть Сталина» посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году политика, а действие разворачивается вокруг его приближенных. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи (сериалы «Гуща событий», «Вице-президент») сыграли Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Джейсон Айзекс и другие. Впервые «Смерть Сталина» показали 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто, в мировой прокат лента вышла 20 октября.