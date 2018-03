Видеоклипы , которые хочется пересматривать с завидной регулярностью

Клип к главному синглу с альбома британской группы Sade «Love Deluxe» был снят Софи Мюллер, которая работала также с Blur, Garbage, Энни Леннокс, No Doubt и другими.



Сюжет видео строится вокруг вокалистки в роли русалки, которая влюблена в обычного человека. Желание девушки быть с любимым настолько сильно, что она волшебным образом избавляется от хвоста и ходит по суше в свадебном платье, которое сшила сама.



За вышепредставленную композицию группа была награждена «Грэмми» в 1994 году. Наряду с синглами Smooth Operator, The Sweetest Taboo и Paradise трек No Ordinary Love является одним из самых известных и популярных у Sade.