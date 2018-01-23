В списке российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет пригласит на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, нет нескольких ведущих атлетов, включая Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — говорится в сообщении ОКР.

По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, сегодня будет направлен официальный запрос в Международный Олимпийский комитет с просьбой разъяснить причины, по которым «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр». Поздняков подчеркивает, что «вся информация носит пока предварительный характер».

Накануне «Спорт-Экспресс» соообщил, что шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку и члена сборной России Виктора Ана не допустили к участию в зимних ОИ-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи.

5 декабря 2017 года Исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.