Студент МГТУ имени Баумана убил девушку из-за неразделенной любви, после чего покончил с собой. Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах убийства.

«По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела. После чего покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении столичного главка СК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла в одном из домов в центре Москвы. По данным Telegram-канала Mash , после убийства 19-летний Артем Исхаков опубликовал на своей странице в социальной сети прощальное письмо, в котором он в грубой форме описал совершенное преступление и извинился перед родителями убитой девушки. На данный момент его страница заблокирована. В письме студент написал, что долгое время был безответно влюблен в свою соседку Татьяну Страхову, 19-летнюю студентку Высшей школы экономики.