Студент МГТУ имени Баумана убил девушку из-за неразделенной любви, после чего покончил с собой. Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах убийства.
«По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела. После чего покончил жизнь самоубийством», —
Трагедия произошла в одном из домов в центре Москвы. По данным Telegram-канала
Начальник управления информационной политики МГТУ им. Баумана Андрей Волохов подтвердил, что совершивший преступление студент действительно учился в этом вузе. «Да, Артем Исхаков был нашим студентом», —