Юристы министерства культуры приняли решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. В сатирической комедии обнаружили признаки экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — говорится в обращении юристов.

Основанием для отзыва стал подпункт «Д» пункта 20 правил, согласно которому прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение. Накануне состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино и члены Общественного совета при Минкультуры. После просмотра общественники посчитали фильм оскорбительным и попросили временно отозвать прокатное удостоверение.

Премьера фильма «Смерть Сталина» в России должна была состояться 25 января. Картина посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году политика, а действие разворачивается вокруг его приближенных. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи (сериалы «Гуща событий», «Вице-президент») сыграли Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Джейсон Айзекс и другие. Впервые «Смерть Сталина» показали 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто, в мировой прокат лента вышла 20 октября.