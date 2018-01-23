Американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар». 90-ая церемония вручения наград пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.

Российский фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В этой категории также представлены победитель последнего Каннского кинофестиваля шведский фильм «Квадрат», победитель Берлинале венгерский «О душе и теле», чилийский фильм «Фантастическая женщина» и ливанская картина «Оскорбление».

За главный приз в номинации «Лучший фильм» соревнуются картины «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Леди Берд», «Прочь», «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Темные времена». Приз в категории «Лучший режиссер» могут получить Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь») и Грета Гервиг («Леди Берд»).

За награду за лучшую мужскую роль поборются Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Гари Олдман («Темные времена») Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq») Дэниэл Калуйя («Прочь») и Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»). На «Оскар» за лучшую женскую роль номинируются Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех») и Мэрил Стрип («Секретное досье»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Кристофер Пламмер («Все деньги мира»). В номинации «Лучшая женская роль второго плана» — Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Лори Меткаф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

Приз за лучший документальный фильм может получить фильм «Икар» Брайана Фогеля о допинге в российском спорте, «Лица, деревни» Аньес Варда, «АБАКУС: Достаточно мал, чтобы поместиться в тюрьму», «Последние люди в Алеппо» и «Стронг-Айленд».

Накануне фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав, а ранее — четыре «Золотых глобуса», в том числе в категории «Лучший драматический фильм».

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня и получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. В 2015 году Андрей Звягинцев уже был номинирован на «Оскар» с фильмом «Левиафан».