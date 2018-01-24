Февральский номер Esquire выходит с первой в России обложкой, снятой на смартфон. Вспоминаем, какие издания еще делали фото на телефон.

Time, ноябрь 2012

Впервые фотографию, сделанную на смартфон, поставил на обложку американский еженедельник Time в 2012 году. Номер был посвящен урагану Сэнди. Снимок штормовой волны сделал Бен Лоуи — фотограф, специализирующийся на съемках в горячих точках. Он использовал iPhone 4S и приложение Hipstamatic.

В одном из интервью Бен сказал, что у айфона быстрая маленькая камера и потому с ней легко работать на сложных заданиях. На замечание журналиста о том, что смартфон не дает такого же качества, как профессиональный фотоаппарат, он ответил, что качество изображения зависит от фотографа, а не от его оборудования: «У каждого есть ручка, но не каждый умеет рисовать».



Interview (США), сентябрь 2015

Сентябрьский номер журнала Interview, вышедший в 2015 году, был посвящен инстаграму. У него 8 разных обложек. В качестве фотографий для обложек использованы селфи, которые сделали сами герои номера: Мадонна, Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Селена Гомеc, Зейн Малик, Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, Мерт Алас.



Sports Illustrated, ноябрь 2016

На обложке американского еженедельника — рестлер и актер Дуэйн Джонсон. Снимок сделал фотограф Майкл Ли Брехт, он использовал не айфон, а другой смартфон — Motorola Moto Z, к которому подключил специальный фотомодуль Hasselblad True Zoom, превращающий телефон в цифровую камеру.



Billboard, февраль 2017

На обложке американского музыкального еженедельника — на тот момент 19-летняя певица кубинского происхождения Камила Кабельо. Снимки сделал фотограф Миллер Бобли, используя портретный режим на iPhone 7Plus.

По поводу фотосессии он сказал следующее: «Было интересно понаблюдать за реакцией Камилы на съемку iPhone. Она представитель поколения, выросшего вместе с этим смартфоном. Может быть, человеку за пятьдесят съемочный процесс показался бы странным, но Камила воспринимала айфон как фотоаппарат, а не как телефон».



Bon Appétit (США), май 2017

На обложке майского номера, посвященного путешествиям, — девушка в очках и сомбреро, с клубничным мороженым в руках. Съемки проходили на рынке Тлаколула в мексиканском городе Оахака. Снимок сделали фотографы (и по совместительству семейная пара) Тейлор Педен и Жен Манкволд, используя iPhone 7 Plus.

«Когда человека фотографируют смартфоном, это не действует ему на нервы, потому что нечто подобное случается с каждым из нас по пятнадцать раз в день» — так креативный директор журнала Алекс Гроссман объяснил преимущества съемки на айфон, но добавил, что «конечно, нельзя сравнивать фотографию, сделанную на смартфон, с фотографией, сделанной цифровой зеркалкой за $25 тысяч, особенно в печатном виде, но если снимать в правильных условиях, то 99,9% людей не заметят разницы».



Conde Nast Traveler (США), май 2017



Майский номер журнала для путешественников — один из самых важных для издания, поскольку в нем составлен рейтинг мест для отпуска. На обложке — лодка на песчаном берегу моря. Съемка проходила на карибском острове Сен-Бартелеми. Снимок сделал фотограф Мэт Хрэнек на iPhone 7 Plus.

Идею снять на айфон обложку номера журнала про путешествия в издательском доме объяснили тем, что делать фотографии на телефон во время отпуска «более чем естественно».



ELLE Australia, июнь 2017

На обложке июньского номера австралийской версии журнала Elle — 24-летний блогер Маргарет Жанг, у которой более 900 тысяч подписчиков в инстаграме. Снимок сделал фотограф Жорж Энтони на iPhone 7 Plus.

Саму съемку он прокомментировал так: «Меня удивило то, как свободно я себя чувствовал. Не надо было думать об объективах, штативах, о привязке к компьютеру и так далее. Также интересна и реакция окружающих: все настолько привыкли к людям с айфонами, что на нас даже не обратили внимания».

Time, сентябрь 2017

У этого номера еженедельника Time с выносом «Женщины, меняющие мир» 12 обложек с такими героинями, как Хиллари Клинтон, Опра Уинфри, Джанет Йеллен, Селена Гомеc, Серена Уильямс, Мелинда Гейтс, Синди Шерман. Фотографом также стала женщина — бразильянка Луиза Дорр, снимки делала на iPhone 7 Plus, и на каждый из них ушло от пяти до десяти минут. Редакция журнала решила заказать съемку Луизе, увидев работы в ее инстаграме, где в профиле написано, что все фотографии сделаны на айфон.

«Мне нравится, что снимать на смартфон очень легко. Я как будто делаю фотографии собственной рукой. Но гораздо важнее, что как фотограф я чувствую себя крайне свободной. Во время съемки есть только я и герой. И никакого шума, оборудования, проводов» — так Луиза Дорр прокомментировала свой опыт.

Esquire, февраль 2018

На обложке, приуроченной к выходу фильма «Селфи», актер Константин Хабенский, сыгравший в нем главную роль, фотографирует себя на телефон.

Снимок сделан фотографом Данилом Головкиным на iPhoneX. Для этого он запечатлел актера, закрепив смартфон на штативе. Головкин признался, что ему было непривычно снимать на обложку iPhone, «поскольку это очень ответственный момент и обычно используется много разного оборудования». «А в этот раз мы просто сделали несколько кадров на iPhone, все собрались вокруг, посмотрели на фото с телефона и поняли, что мы это сделали», — рассказал фотограф.

«Никогда еще не выглядел так четко, ярко, обаятельно… и в фокусе!» -поделился впечатлениями о фотографии Хабенский.